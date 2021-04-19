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Песков заявил, что Россия продолжит отвечать на санкции США

Газета.Ruиещё 4
20 минут назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов во время пресс-конференции в понедельник, 19 апреля, будет ли ответ российской стороны на американские санкции болезненным.
Песков: "Россия продолжит отвечать на санкции США"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам представителя Кремля, дело не в болезненности, и Россия не является инициатором санкционного обмена.
«Мы не приемлем это. Принцип взаимности является константой. Решения будут приниматься дальше, в отношении США будут приниматься меры, если санкции будут продолжаться», — подчеркнул Песков.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.
В дальнейшем российский МИД вызвал посла США в стране Джона Салливана и объявил ему, что в ближайшее время Москва представит серию ответных мер на введенные Вашингтоном санкции.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что развитие Российской Федерации как сильного суверенного государства и то, что она может занять подобающее для нее место в мире, невыгодно и неприемлемо для Соединенных Штатов и их союзников, поэтому Вашингтон в будущем может объявить о новых «претензиях» к России.
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