Россия ответит на возможные дальнейшие шаги Чехии

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
и первый вице-премьер и глава МВД
страны Ян Гамачек
, временно исполняющий обязанности министра иностранных дел, 17 апреля сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ
". Это было сделано в контексте якобы открывшихся обстоятельств взрыва в Врбетице. МИД РФ выступил с заявлением, в котором выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.