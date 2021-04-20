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Захарова: Россия ответит на возможные дальнейшие шаги Чехии по разрушению отношений

ТАССиещё 11
2 часа назад
Чехия должна отдавать себе отчет в том, что Россия будет и в дальнейшем отвечать на предпринимаемые Прагой разрушительные для отношений шаги. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала РБК.
Россия ответит на возможные дальнейшие шаги Чехии
Фото: ТАССТАСС
"[В Праге] прекрасно знают и должны отдавать себе отчет, что мы будем отвечать. Чем больше разрушительных действий и шагов они будут предпринимать, тем больше они будут получать в ответ", - сказала Захарова.
Захарова также заявила, что высылка чешских дипломатов из РФ - это адекватный ответ на агрессивные действия Праги.
"Я бы назвала это агрессивными и враждебными действиями со стороны Чехии, на которые мы даем адекватный ответ", - сказала она.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности министра иностранных дел, 17 апреля сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Это было сделано в контексте якобы открывшихся обстоятельств взрыва в Врбетице. МИД РФ выступил с заявлением, в котором выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
Политика,Ян Гамачек,Андрей Бабиш,Мария Захарова,ГРУ,МИД,МВД,Россия,Чешская Республика,Прага,
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