В России появится короткий номер детского омбудсмена

Оперативно обрабатывать обращения в аппарат детского омбудсмена поможет информационная система, которая скоро появится в России . Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

По её словам, в настоящее время уже существует готовый цифровой продукт, позволяющий обрабатывать обращения граждан, связанные не только с экстренными случаями, но и с любыми тревожными сигналами и вопросами. возникающими в повседневной жизни.

Например, как устроить ребенка в садик, где найти ближайшую поликлинику и так далее. Предполагается, что это будет трёхзначный номер, — цитирует слова Кузнецовой РИА Новости.

Детский омбудсмен уточнила, что маршрутизация полученного обращения будет происходить автоматически, в зависимости от характера запроса. Главная цель системы, по словам Кузнецовой — максимально включить весь ресурс для помощи ребёнку и семье, в которой он воспитывается.