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Посол Чехии заявил, что МИД РФ проинформировал его об ответных мерах на высылку дипломатов

ТАСС
22 минуты назад
Посол Чехии в России Витезслав Пивонька покинул здание МИД РФ на Смоленской площади, где ему было объявлено об ответных мерах Москвы на решение выслать российских дипломатов из Чехии.
Россия объявила послу Чехии ответные меры на высылку дипломатов
Фото: ТАССТАСС
"Мы были проинформированы теперь, - сказал Пивонька, отвечая на вопрос, были ли ему объявлены ответные меры на решение российских дипломатов. - Это был ответ Российской Федерации".
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Этот шаг был предпринят в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрыва в деревне Врбетице в 2014 году. К нему, как утверждали политики, причастны "офицеры российской военной разведки ГРУ". МИД РФ выступил с заявлением, в котором выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, и анонсировал принятие ответных мер.
Политика,Ян Гамачек,Андрей Бабиш,ГРУ,МИД,Москва,Россия,Чешская Республика,
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