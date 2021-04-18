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Причастность России к «делу Врбетице» обсудят на заседании глав МИД ЕС

Lenta.ru
36 минут назад
Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил о планах обсудить «дело Врбетице», в причастности к которому Прага обвиняет Россию, на заседании глав МИД ЕС в понедельник, 19 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.
ЕС обсудит причастность России к «делу Врбетице»
Фото: ТАССТАСС
Министры иностранных дел на плановой видеоконференции также обсудят обострение ситуации в Донбассе. Вопрос о санкциях в отношении России на повестке не стоит.
В субботу, 17 апреля, чешский премьер-министр Андрей Бабиш сообщил, что Прага заподозрила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе во Врбетице, который произошел в 2014 году.
«Есть обоснованное подозрение в причастности российских офицеров ко взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Был нанесен огромный ущерб... Но прежде всего, там погибли два наших соотечественника», — сказал он.
Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые якобы причастны к этому взрыву.
Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.
Политика,В мире,Ян Гамачек,Андрей Бабиш,МИД,ЕС,Россия,Чешская Республика,
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