ЕС обсудит причастность России к «делу Врбетице»

Министры иностранных дел на плановой видеоконференции также обсудят обострение ситуации в Донбассе. Вопрос о санкциях в отношении России на повестке не стоит.
В субботу, 17 апреля, чешский премьер-министр Андрей Бабишсообщил, что Прага заподозрила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе во Врбетице, который произошел в 2014 году.
«Есть обоснованное подозрение в причастности российских офицеров ко взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Был нанесен огромный ущерб... Но прежде всего, там погибли два наших соотечественника», — сказал он.
Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые якобы причастны к этому взрыву.
Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.