ЕС обсудит причастность России к «делу Врбетице»

Министры иностранных дел на плановой видеоконференции также обсудят обострение ситуации в Донбассе. Вопрос о санкциях в отношении России на повестке не стоит.

Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.