16 депутатов Госдумы отчитались о домах за границей

Две квартиры в Болгарии в собственности у супруги члена комитет по образованию от КПРФ Михаила Берулава, одна в семье первого заместителя председателя комитета по международным делам от «Единой России» Юрия Олейникова. В Латвии — одна квартира у однопартийца, члена комитет по труду и делам ветеранов от единороссов Татьяны Кривенко и две у члена комитета по охране здоровья Владислава Третьяка. Во Франции имеет земельный участок (7800 кв.м) и дом супруга члена комитета по экономической политике от «Единой России» Андрея Голушко.
В Великобритании в собственности у члена комитета по аграрным вопросам от КПРФ Владимира Блоцкого территория (1050 кв.м) и строение. Две квартиры — в Швейцарии и на Кипре, — у супруги первого заместителя председателя комитета по экономической политике от «Справедливой России», уроженца Копейска Валерия Гартунга. У депутата «Гражданской платформы» Рифата Шайхутдинова — хутор в Финляндии (½ общей долевой собственности, 6809 кв.м), а так же на жену зарегистрирован жилой дом в Италии.
Во втором чтении Госдума приняла законопроект, в котором госслужащим, а также военным запретили иметь иностранное гражданство и вид на жительство. При этом, по данным «Дни.ру», в России планирует ввести «золотые паспорта». Чтобы иностранцы смогли быстрее получить вид на жительство.