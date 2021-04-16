Недвижимость за рубежом задекларировали 12 депутатов

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Иностранную недвижимость задекларировали 12 депутатов Госдумы
ТАСС
14 минут назад
Владение зарубежной недвижимостью задекларировали 12 депутатов
Госдумы
. Об этом свидетельствуют декларации о доходах и имуществе членов нижней палаты за 2020 год, размещенные в пятницу на официальном
сайте
Госдумы.
Фото:
РИА Новости
РИА Новости
Наиболее популярной страной для приобретения недвижимости у парламентариев остается Испания. Квартиры, либо же участки или жилые дома там имеют депутаты
Андрей Барышев
,
Александр Брыксин
,
Валерий Газзаев
,
Константин Затулин
,
Аркадий Пономарев
.
Депутат
Владимир Блоцкий
задекларировал жилой дом в Великобритании площадью 312 кв. м. и земельный участок. У Татьяны Кривенко и
Владислава Третьяка
в собственности квартиры в Латвии, у
Юрия Олейникова
- недвижимость в Болгарии.
Кроме этого Сергей Крючек задекларировал квартиру на Украине, Отари Аршбе принадлежит доля в квартире в Грузии.
Рифату Шайхутдинову
принадлежит хутор в Финляндии.
По сравнению с 2012 годом число депутатов, имеющих недвижимость за рубежом, не изменилось.
Политика
,
Владимир Блоцкий
,
Аркадий Пономарев
,
Александр Брыксин
,
Андрей Барышев
,
Юрий Олейников
,
Рифат Шайхутдинов
,
Валерий Газзаев
,
Владислав Третьяк
,
Константин Затулин
,
Госдума
,
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