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Иностранную недвижимость задекларировали 12 депутатов Госдумы

ТАСС
14 минут назад
Владение зарубежной недвижимостью задекларировали 12 депутатов Госдумы. Об этом свидетельствуют декларации о доходах и имуществе членов нижней палаты за 2020 год, размещенные в пятницу на официальном сайте Госдумы.
Недвижимость за рубежом задекларировали 12 депутатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Наиболее популярной страной для приобретения недвижимости у парламентариев остается Испания. Квартиры, либо же участки или жилые дома там имеют депутаты Андрей Барышев, Александр Брыксин, Валерий Газзаев, Константин Затулин, Аркадий Пономарев.
Депутат Владимир Блоцкий задекларировал жилой дом в Великобритании площадью 312 кв. м. и земельный участок. У Татьяны Кривенко и Владислава Третьяка в собственности квартиры в Латвии, у Юрия Олейникова - недвижимость в Болгарии.
Кроме этого Сергей Крючек задекларировал квартиру на Украине, Отари Аршбе принадлежит доля в квартире в Грузии. Рифату Шайхутдинову принадлежит хутор в Финляндии.
По сравнению с 2012 годом число депутатов, имеющих недвижимость за рубежом, не изменилось.
Политика,Владимир Блоцкий,Аркадий Пономарев,Александр Брыксин,Андрей Барышев,Юрий Олейников,Рифат Шайхутдинов,Валерий Газзаев,Владислав Третьяк,Константин Затулин,Госдума,
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