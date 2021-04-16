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Россия запретила въезд восьми американским чиновникам

Москва24иещё 12
33 минуты назад
Россия запретила въезд на территорию страны восьми американским чиновникам, среди которых директор ФБР и министр внутренней безопасности США, объявили в МИД РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Россия закрыла въезд восьми гражданам США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В заявлении российского дипведомства отмечается, что данное решение принято в рамках ответных мер на санкции, введенные США в отношении России.
"Закрывается въезд в Российскую Федерацию следующим действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к реализации антироссийского курса: Мэррик Гарланд, генеральный прокурор США; Майкл Карвахаль, директор Федерального бюро тюрем США; Алехандро Майоркас, министр внутренней безопасности США; Сьюзан Райс, советник президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности; Кристофер Рэй, директор ФБР; Эврил Хейнс, директор Национальной разведки США", – заявили в МИД.
15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России и заявили о высылке 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе несколько сотрудников спецслужб РФ. Ограничения мотивировали возможным вмешательством России в американские выборы и хакерскими атаками.Комментируя новые санкции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва по принципу взаимности ответит на ограничения Вашингтона. Также Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, в ходе которого обсудил возможные ответные меры на новые санкции США.
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