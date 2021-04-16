Россия закрыла въезд восьми гражданам США

15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России и заявили о высылке 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе несколько сотрудников спецслужб РФ. Ограничения мотивировали возможным вмешательством России в американские выборы и хакерскими атаками.Комментируя новые санкции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что Москва по принципу взаимности ответит на ограничения Вашингтона. Также Владимир Путин
провел совещание с постоянными членами Совбеза, в ходе которого обсудил возможные ответные меры на новые санкции США.