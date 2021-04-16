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Россия посоветовала американскому послу поехать в США

Lenta.ru
1 час назад
Кремль посоветовал послу США в Москве Джону Салливану поехать на родину для консультаций по текущим отношениям двух стран. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции, ее трансляция велась на странице МИД в Facebook.
Россия посоветовала американскому послу поехать в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам министра, такую рекомендацию дипломату дал помощник президента Юрий Ушаков.
«[Он] порекомендовал послу Джону Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации. (...) Ситуация достаточно многослойная, в ней нужно подробно разобраться», — сказал Лавров.
Ранее сообщалось, что Ушаков пригласил Салливана в Кремль и изложил ему ответные меры России на новые санкции США.
15 апреля Салливан был вызван в МИД России в связи с новыми антироссийскими ограничениями. В министерстве ему было заявлено о серии ответных мер Москвы. Сам посол заявил, что его визит в ведомство прошел по запросу американской стороны. Он охарактеризовал встречу как «профессиональную и уважительную».
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.
Политика,Джон Салливан,Джозеф Байден,Юрий Ушаков,Сергей Лавров,МИД,Москва,Россия,Соединенные Штаты,
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