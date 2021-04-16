Россия посоветовала американскому послу поехать в США

Ранее сообщалось, что Ушаков пригласил Салливана в Кремль и изложил ему ответные меры России на новые санкции США.

15 апреля Салливан был вызван в МИД России в связи с новыми антироссийскими ограничениями. В министерстве ему было заявлено о серии ответных мер Москвы. Сам посол заявил, что его визит в ведомство прошел по запросу американской стороны. Он охарактеризовал встречу как «профессиональную и уважительную».