Россия посоветовала американскому послу поехать в США

По словам министра, такую рекомендацию дипломату дал помощник президента Юрий Ушаков.
«[Он] порекомендовал послу Джону Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации. (...) Ситуация достаточно многослойная, в ней нужно подробно разобраться», — сказал Лавров.
Ранее сообщалось, что Ушаков пригласил Салливана в Кремль и изложил ему ответные меры России на новые санкции США.
15 апреля Салливан был вызван в МИД России в связи с новыми антироссийскими ограничениями. В министерстве ему было заявлено о серии ответных мер Москвы. Сам посол заявил, что его визит в ведомство прошел по запросу американской стороны. Он охарактеризовал встречу как «профессиональную и уважительную».
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.