Путин заработал в 2020 году почти 10 млн рублей

Доход президента России Владимира Путина в 2020 году составил 9 млн 994 тыс. рублей. Об этом говорится в его декларации о доходах, расходах и имуществе, опубликованной в пятницу на сайте Кремля.

Фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Заработок главы государства оказался на 268 тыс. рублей выше, чем в 2019 году, по итогам которого Путин задекларировал 9 млн 726 тыс. рублей. Рекордным остается доход президента в 2017 году - более 18,7 млн рублей, но эта сумма учитывала в том числе средства от продажи земельного участка в 15 соток.

Перечень имущества президента в декларации не изменился. В его собственности - квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м, две раритетные "Волги" ГАЗ М21, внедорожник "Нива" и прицеп "Скиф". В пользовании президента - квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Все эти объекты находятся в России.

В 2018 году доход Путина составил почти 8,65 млн рублей, в 2016 году - почти 8,86 млн рублей, в 2015-м - почти 8,9 млн рублей. До этого заработок главы государства был меньше: в 2013 году - 3,6 млн рублей, а в 2014-м после повышения денежного вознаграждения президента и премьера, чьи зарплаты на тот момент отставали от доходов подчиненных, - 7,6 млн рублей.