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Жириновский придумал, как заставить Украину подать воду в Крым

ИА Regnum
26 минут назад
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил радикальное решение проблемы с водой в Крыму.
Жириновский предложил перекрыть Днепр дамбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. Достаточно просто начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области», — отметил Жириновский в ТГ-канале.
В итоге и перекрывать ничего не понадобится, убежден парламентарий.
«Я вас уверяю, самого факта угрозы будет достаточно, чтобы вразумить Киев», — подчеркнул депутат.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, на решение проблем с водоснабжением Крымского полуострова выделено 165 млрд рублей — с начала реализации федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя и с учётом продления её действия до 2025 года, заявил накануне министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов.
Одновременно готовится заявление, которое будет содержать данные о пяти составах преступления, в том числе о террористической деятельности и об экоциде.
Политика,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,Смоленская Область,Республика Крым,Украина,
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