Жириновский предложил перекрыть Днепр дамбой

В итоге и перекрывать ничего не понадобится, убежден парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на решение проблем с водоснабжением Крымского полуострова выделено 165 млрд рублей — с начала реализации федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя и с учётом продления её действия до 2025 года, заявил накануне министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов.