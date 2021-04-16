Указ о новых санкциях в отношении России подписал в четверг президент США Джо Байден
. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать выпущенные ЦБ
, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ
долговые обязательства. 16 организаций и 16 физлиц подпали под санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а восемь граждан и юрлиц - за работу в Крыму. Также из Вашингтона вышлют 10 дипломатов, которых США считают "представителями российских разведслужб".