По словам Зеленского, Крым и Донбасс не будут счастливы без Украины. Он привел в пример Абхазию и Приднестровье, где нет «научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга ». Люди уезжают оттуда, потому что там нет счастья, уверен украинский лидер.

Рамблер

«Следовательно, это будет "мертвая" территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто "мертвые" регионы, к сожалению», — описал Зеленский будущее Крыма и Донбасса.

Он добавил, что «люди на местах» должны понять, что они украинцы, и должны хотеть быть в Украине.

«Есть люди в Крыму, которые в свое время кричали, что придет Россия, и они будут "жемчужиной у моря". Но ничего не произошло. Стало хуже, туризма нет, предприятий нет, работы нет, цены высокие, воды нет. Поэтому я считаю, что для них нет будущего без Украины», — заключил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя ". Об этом в среду сообщил офис украинского лидера на своем официальном сайте.

"Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что документ "определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма". Кроме того, стратегия определяет приоритеты государства по защите прав и свобод человека в Крыму.

администрации президента сообщили, что стратегия также включает инициативу о международном диалоге "по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановлении на этой территории конституционного строя Украины, основываясь, в частности, на положениях Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также на результатах деятельности Крымской платформы (новая инициированная Киевом переговорная площадка - прим. ТАСС)". Решением СНБО, которое ввел в действие Зеленский, дается поручение правительству в течение трех месяцев разработать и утвердить план реализации стратегии.

Содержание документа

Текст стратегии также в среду обнародован на сайте президента. В ее преамбуле утверждается, кроме прочего, что к "оккупации" Крыма и части Донбасса привела "вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины". Россия обвиняется в том, что, "как одна из сторон Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия 1994 года, грубо пренебрегла своими международными обязательствами по этому международному договору, нарушила один из основных принципов международного права о нерушимости границ, подвергла ревизии архитектуру европейской системы безопасности". России в документе вменяются разного рода нарушения.

В тексте документа отмечено, что Украина не признает и не будет признавать результаты выборов и референдумов, а также сделки, которые происходят на территориях, считаемых ей оккупированными, а также получение их жителями гражданства России. Кроме того, указывается на поддержку санкционной политики против РФ, а также на подготовку исков о компенсации за понесенные убытки. В документе сказано, что Украина занимается созданием условий для организации водоснабжения Крыма после его "освобождения", а также проводит спецподготовку своих вооруженных сил и других воинских формирований "с учетом особенностей процессов деоккупации и реинтеграции".

В стратегии запланировано проведение Украиной выборов в Крыму "после освобождения", а также отмечено, что "процедура возвращения временно оккупированной территории под общую юрисдикцию Украины будет происходить в соответствии с конституцией и законами Украины".

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов отреагировал на совет президента Украины Владимира Зеленского перевести часы назад в Крыму и Донбассе, живущих по московскому времени, и быть вместе с Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Молохова, новогоднее послание Зеленского украинцам было красивым и кинематографичным, однако по сути «слащаво-бессодержательным» и «умело эксплуатирующим образы детей».

Рамблер

«В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, «жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь», — отметил политик.

Ранее в новогоднем обращении к нации Зеленский призвал жителей Крыма и Донбасса перевести стрелки часов назад, чтобы отметить наступление нового года вместе с Украиной.

На Донбассе отреагировали на новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, который уверял, что хочет объявить о достижении мира в регионе. Причем объявить об этом не из Киева, а с улицы Артема в Донецке. В Народной милиции Донецкой народной республики объяснили, что для этого нужно сделать.

Если украинская сторона выполнит свои договоренности в рамках Минских соглашений, то пожелания Зеленского, возможно, обретут реальные черты. "Тогда, возможно, мы пригласим вас в Донецк", - цитирует заявление Народной милиции РИА Новости.

В ДНР также с иронией прокомментировали желание Зеленского начертить "на песке в Ялте" слова о том, что "Крым - цэ Украина".

"Пишите, сколько хотите. Только в крымской Ялте все пляжи галечные", - отметили в Народной милиции.

Ну а если господин Зеленский имел в виду поселок под названием Ялта под Мариуполем в Донецкой области, то для начала неплохо бы проложить туда обещанные Киевом дороги, которых до сих пор нет, отметили в ведомстве.

Референдум в Крыму