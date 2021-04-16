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Антонов прибыл в МИД России

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
1 час назад
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прибыл в МИД на фоне новых американских санкций.
Антонов прибыл в МИД России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Посол прошел пешком к главному зданию дипведомства, проследовал внутрь без комментариев, передает РИА «Новости».
Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
В четверг президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
Политика,Анатолий Антонов,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,
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