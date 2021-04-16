Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , комментируя возможный ответ Москвы на санкции Вашингтона и высылку десяти сотрудников российской дипмиссии, заявил , что принцип взаимности никто не отменял, но все будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.

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«В целом принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, это в принципе является основополагающим. Но еще раз скажу вам, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства», – сказал Песков, отвечая на вопрос, намерена ли Россия отвечать на американские санкции и когда.

Отвечая на вопрос, выдержит ли российская экономика введенные ограничения, он заявил, что макростабильность в России в полной мере обеспечивается, регулятор и власти действуют успешно и эффективно, передает РИА «Новости».

«Вы, наверное, уже слышали заявления наших экономистов на этот счет. Я могу еще раз повторить, что в полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует уверенно, действует успешно. Эффективность работы нашего экономического блока признана международно. Поводов сомневаться в этой эффективности мы не видим», – сказал Песков.

Стабильность российской экономики обеспечивается в полной мере. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о том, выдержит ли российская экономика новые санкции со стороны США

"В полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует умеренно, действует успешно, эффективность работы нашего экономического блока признана международно", - сказал представитель Кремля.

"Поводов сомневаться в этой эффективности мы не видим", - заявил он.

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Минфин США уточнил, против кого введены рестрикции, - в частности, среди подпавших под них 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в выборы.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США предприняло масштабные меры в отношении 16 юридических и 16 физических лиц, которые пытались повлиять на президентские выборы, прошедшие в 2020 году, по указанию руководства РФ", - утверждается в заявлении.

Работающие, по версии Вашингтона, на российского предпринимателя и главу компании "Конкорд" Евгения Пригожина Петр Бычков, Юлия Афанасьева и Тарас Прибышин также подпали под санкции США. Минфин внес в перечень российские компании "Транс-Логистик", "Алкон" и "Юниджет" в связи с сотрудничеством с российским бизнесменом.

Кроме того, в связи с причастностью к находящемуся под американскими санкциями из-за приписываемого вмешательства в выборы 2016 года российскому "Агентству интернет-исследований" были внесены в черный список шесть пакистанских граждан и четыре связанные с ними компании.

Высылка дипломатов

Кроме того, США высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Также Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ , ФНБ или Минфином РФ.

Соединенные Штаты также приняли решение принять меры в отношении России по "дипломатическим, военным и разведывательным каналам" в связи с утверждениями о причастности Москвы к выплатам вознаграждений боевикам в Афганистане за убийства американских солдат.

"Администрация [США], - отмечается материалах Белого дома, - отвечает, опираясь на <...> оценки [американского] разведывательного сообщества, на сообщения о том, что Москва поощряла [запрещенное в России радикальное движение] "Талибан" к тому, чтобы осуществлять нападения на личный состав США и коалиции в Афганистане". "С учетом чувствительности этой темы <...>, ею занимаются по дипломатическим, военным и разведывательным каналам", - подчеркивает Белый дом. Иные детали он не приводит.

Россия ранее категорически отвергала предположения о возможной причастности к выплате денежных вознаграждений афганским боевикам за нападения на военнослужащих западной коалиции.

"Отрицательная траектория"

Согласно заявлению Белого дома, США не считают, что нужно продолжать развивать отношения с Россией "по отрицательной траектории", однако будут отвечать на действия Москвы, которые сочтут враждебными. "Администрация [президента США Джо] Байдена четко давала понять, что Соединенные Штаты желают отношений с Россией, которые являются стабильными и предсказуемыми. Мы не думаем, что нам надо продолжать идти по отрицательной траектории. Тем не менее мы также четко говорили - как публично, так и в частном порядке, - что мы будем защищать наши национальные интересы и будем создавать издержки для правительства России за действия, которые направлены на причинение нам вреда", - утверждается в документе.

В свою очередь представитель американской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном политике в отношении России, заявил также, что США не желают "нисходящей спирали" в отношениях с Россией. "Мы не желаем нисходящей спирали. Мы думаем, что можем и должны избежать этого", - заявил он.

Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва будет действовать в отношениях с вводящим санкции Вашингтоном, руководствуясь принципом взаимности. По его словам, новые рестрикции США не поспособствуют встрече Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, которую предложил Вашингтон.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил 16 апреля, что новые санкции Вашингтона в отношении России разрушают отношения двух стран.

По его словам, вводимые Соединенными штатами ограничения - "недружественный и непродуманный шаг", сообщает РИА Новости.

Также Нарышкин отметил, что "конкуренция ведущих спецслужб мира должна проходить честно, а санкции - попытка вести ее нечестно".

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что отношения Соединенных Штатов и РФ находятся в глубочайшем кризисе. По словам посла, Москва предпринимает усилия для налаживания прагматичного диалога, передает РИА «Новости».

«Вот уже несколько лет российская сторона предпринимает активные последовательные усилия для выправления уровня двусторонних связей, для налаживания равноправного взаимоуважительного прагматичного диалога. Мы сделали даже своего рода позитивную программу действий, которая отвечает национальным интересам России, и, мы считаем, не противоречит национальным интересам США», — сказал он.

Тем не менее, по словам Антонова, не удалось изменить траекторию движения отношений России и США.

«Только в 2020 году, несмотря на пандемию, американцами реализовано более десятка антироссийских санкционных раундов, а с 2011 года состоялось 93 расширения рестрикций против России», — сказал Антонов.

Комментируя ситуацию, Аксаков пояснил, что от санкций больше всего пострадают американские инвесторы, которые сегодня неплохо зарабатывают на российских ОФЗ.

«Эти бумаги надежные, с хорошей доходностью, поэтому зарубежные инвесторы с удовольствием покупают наш госдолг», — отметил депутат.

В то же время санкции легко обойти, купив ценные бумаги не напрямую у ЦБ, а у третьих лиц, считает он.

В целом же никакого негативного воздействия от новых ограничений со стороны госдепа Россия не почувствует. Парламентарий объяснил это низким уровнем госдолга, накопленными золотовалютными резервами и 13 триллионами рублей ФНБ вкупе с профицитом федерального бюджета в 200 миллиардов рублей в первом квартале. Все эти факторы, по мнению Аксакова, позволяют решать все социально-экономические задачи, которые стоят перед страной.

Ранее на введённые властями США ограничения отреагировал Минфин. В частности, в ведомстве отметили, что решения о необходимости проведения первичных размещений облигаций федерального займа (ОФЗ) будут приниматься с учётом рыночной конъюнктуры. При этом значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счёте (более 4 трлн рублей) позволяет гибко подходить к графику размещения, говорится в ведомстве.