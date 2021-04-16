Зеленский подтвердил желание созвониться с Путиным

По словам Зеленского, он попросил руководителя офиса президента Украины связаться с российским лидером, когда четверо украинских военных погибли и двое были ранены в результате обстрела в Донбассе. Однако, как заявляет глава Украины, разговор не состоялся и в Кремле утверждают, что запрос не получали.
Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.