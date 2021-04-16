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Правительство анонсировало снятие  коронавирусных ограничений

Алиса Селезнёва
28 минут назад
Рост количества вакцинированных россиян позволяет ожидать снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавруса, в «какое-то очень ближайшее время». Об этом, по данным ТАСС, заявила сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Правительство анонсировало снятие коронавирусных ограничений
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Рамблер» писал, что с 18 января в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна и добровольна.
По словам Голиковой, в России растут темпы вакцинации населения от коронавируса.
«И это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты», - пояснила она на заседании коллегии Минздрава РФ.
При этом вице-премьер отметила, что количество привившихся от COVID-19 в России превысило 8 млн человек и их число растет. Однако Голикова призвала снимать ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса, «очень осторожно».
«Сегодня очень важно, чтобы мы не растеряли то, чего с таким трудом достигли. ( ) Сейчас люди расслабились, но инфекция пока с нами, и здесь, уважаемые коллеги, я призываю вас очень осторожно снимать ограничительные меры», заявила Голикова.
Она также отметила, что всего в течение пандемии было выделено 516 млрд рублей для борьбы с коронавирусом.
Политика,Татьяна Голикова,Минздрав РФ,Россия,
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