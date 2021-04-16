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Нарышкин: Санкции США разрушают отношения двух стран

Российская Газетаиещё 1
1 час назад
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил 16 апреля, что новые санкции Вашингтона в отношении России разрушают отношения двух стран.
Нарышкин: "Санкции США разрушают отношения двух стран"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, вводимые Соединенными штатами ограничения - "недружественный и непродуманный шаг", сообщает РИА Новости.
Также Нарышкин отметил, что "конкуренция ведущих спецслужб мира должна проходить честно, а санкции - попытка вести ее нечестно".
Днем ранее США ввели ряд санкций в отношении РФ.
Политика,Сергей Нарышкин,РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты,
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