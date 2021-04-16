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"И это успех?": Американцы высмеяли санкции Байдена против РФ

Елена Прошина
32 минуты назад
Рядовых американцев, похоже, утомила вечная борьба их президента с Россией. После новостей о том, что Джо Байден ввёл очередной пакет санкций против госдолга РФ, многие жители США призвали его остановиться и заняться внутренними проблемами либо ответить Владимиру Путину достойно.
"Снова Россия, Россия, Россия. Эта администрация превратилась в настоящее клоунское представление!" — цитирует комментаторов «ИноСМИ».
В целом американцы считают Байдена немощным. И, возможно, были частично правы. Накануне президент США записал видеообращение, в котором рассказал о планах по взаимодействию с Россией на ближайшее время. В течение своей непродолжительной речи он несколько раз ошибся и в итоге назвал Владимира Путина то ли Клютиным, то ли Плютиным.
Пользователи Сети упрекнули администрацию Байдена за санкции против госдолга, ведь теперь им придётся «бежать скупать русскую водку и автомобили».
"Прочь из Афганистана, все на новую холодную войну с Россией. И это успех? — добавил зритель телеканала Fox News.
Другие заметили, что санкции никогда не давали результата.
«Санкции против России? Ладно. А как насчёт Китая, Джо?» — провоцировали пользователи.

Новые санкции США против России сочли гибридной войной

Новые антироссийские санкции США — свидетельство неутихающей гибридной войны против России, а предложение главы США Джо Байдена о встрече с Владимиром Путиным — лишь ход по перехвату инициативы. Такие аспекты российско-американских отношений счел нужным подчеркнуть итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани в разговоре с «Лентой.ру».
Грациани предсказал, что в ближайшие недели Байден будет использовать антироссийскую повестку, чтобы укрепить отношения США с европейскими партнерами и усилить роль НАТО.
«Не думаю, что в ближайшее время состоится саммит [американского и российского лидеров]. И уж тем более не считаю, что США изменят свой подход к России», — отметил Грациани в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

В Крыму сравнили новые санкции США с шутками Зеленского

Новые американские санкции напоминают скверный анекдот, как будто в Госдеп США теперь берут только по справке из шоу «95 квартала», заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
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«Новейшие американские санкции в отношении Крыма напоминают скверный анекдот, придумать который могли только отчаянные выдумщики. Такое впечатление, что в Госдепе США с приходом Байдена образовался недобор и туда теперь берут только по справке из шоу «95 квартала», – сказал Молохов РИА «Новости».
По его словам, американские власти только смешат весь мир бесполезными ограничениями.
«Вот только американцам пора не плодить неудачные шутки, а взяться за ум и начать уважать выбор крымчан жить на своей исторической родине в России», – заключил он.
«95-й квартал» – команда КВН из города Кривой Рог, капитаном команды являлся действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Пушков с иронией отреагировал на санкции США против РФ

Вашингтон наращивает напряжённость на внешнеполитической арене, вталкивая Москву в дипломатический кризис и усиливая экономические санкции, но при этом настаивает на проведении совместного саммита. Парадоксальность американской политики отметил член Совета Федерации Алексей Пушков.
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"Что он (саммит. — NEWS.ru) даст при такой политике США? Только потешит тщеславие Байдена и его претензии на мировое лидерство. Мол, хочу — наказываю, хочу — веду переговоры. Но у этого есть цель: так США навязывают нам свою волю, свою повестку дня, показывают, что именно они владеют инициативой", — написал сенатор в своём Telegram-канале.
По мнению Пушкова, России следует отказаться от переговоров с США, так как это будет сигналом, что Москва не приемлет «язык силы», на котором с ней пытается разговаривать Вашингтон.

Захарова высмеяла реакцию стран НАТО на новые санкции против РФ

Цепная реакция стран НАТО в поддержку антироссийских санкций США является псевдосолидарностью и признаком порочной блоковой дисциплины. Об этом заявила в четверг ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высылку российских дипломатов Польшей и вызовы послов РФ в ряде стран.
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"Цепная реакция стран НАТО в поддержку американских санкций - признак порочной блоковой дисциплины, когда решения принимаются не на основе реальных фактов, а по команде, демонстрируя псевдосолидарность. Это не солидарность и даже не кампанейщина. Это вассалитет XXI века", - подчеркнула она.
Ранее в четверг США объявили о новых санкциях в отношении России.
После этого Польша вызвала в МИД республики посла России и вручила ему ноту о признании персонами нон грата трех сотрудников посольства РФ в Варшаве. Кроме того, Великобритания вызвала посла РФ в МИД страны из-за сообщений о якобы совершенных Россией кибератаках и концентрации российских вооруженных сил на границе с Украиной.

Байден подписал указ о введении санкций против России

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых ограничительных мер в отношении России. В частности, санкции вводятся против 32 российских физических и юридических лиц, а также в отношении 6 российских технологических компаний. Кроме того, 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, должны будут покинуть США.
Указ также запрещает американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года.
Ограничения вводятся по причине попыток якобы повлиять на президентские выборы в США в 2020 году и другие "действия по вмешательству и дезинформации".
Из официального сообщения Белого дома следует, что указ предусматривает "усиление полномочий" для демонстрации "решимости (американской, - прим "РГ") администрации отреагировать на вредную внешнюю деятельность России" и "сдерживать ее".
Политика,Александр Молохов,Владимир Зеленский,Алексей Пушков,Мария Захарова,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,Центральный банк России,Совет Федерации,Минфин,МИД,Госдеп США,InoSMI.Ru,Fox News,РИА Новости,Lenta.ru,ИТАР-ТАСС,Россия,Афганистан,Китай,Соединенные Штаты,
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