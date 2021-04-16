"Снова Россия, Россия, Россия. Эта администрация превратилась в настоящее клоунское представление!" — цитирует комментаторов «ИноСМИ».

В целом американцы считают Байдена немощным. И, возможно, были частично правы. Накануне президент США записал видеообращение, в котором рассказал о планах по взаимодействию с Россией на ближайшее время. В течение своей непродолжительной речи он несколько раз ошибся и в итоге назвал Владимира Путина то ли Клютиным, то ли Плютиным.

Пользователи Сети упрекнули администрацию Байдена за санкции против госдолга, ведь теперь им придётся «бежать скупать русскую водку и автомобили».

"Прочь из Афганистана, все на новую холодную войну с Россией. И это успех? — добавил зритель телеканала Fox News.

Другие заметили, что санкции никогда не давали результата.

«Санкции против России? Ладно. А как насчёт Китая, Джо?» — провоцировали пользователи.

Новые антироссийские санкции США — свидетельство неутихающей гибридной войны против России, а предложение главы США Джо Байдена о встрече с Владимиром Путиным — лишь ход по перехвату инициативы. Такие аспекты российско-американских отношений счел нужным подчеркнуть итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани в разговоре с «Лентой.ру».

Грациани предсказал, что в ближайшие недели Байден будет использовать антироссийскую повестку, чтобы укрепить отношения США с европейскими партнерами и усилить роль НАТО

«Не думаю, что в ближайшее время состоится саммит [американского и российского лидеров]. И уж тем более не считаю, что США изменят свой подход к России», — отметил Грациани в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Новые американские санкции напоминают скверный анекдот, как будто в Госдеп США теперь берут только по справке из шоу «95 квартала», заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов

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«Новейшие американские санкции в отношении Крыма напоминают скверный анекдот, придумать который могли только отчаянные выдумщики. Такое впечатление, что в Госдепе США с приходом Байдена образовался недобор и туда теперь берут только по справке из шоу «95 квартала», – сказал Молохов РИА «Новости».

По его словам, американские власти только смешат весь мир бесполезными ограничениями.

«Вот только американцам пора не плодить неудачные шутки, а взяться за ум и начать уважать выбор крымчан жить на своей исторической родине в России», – заключил он.

«95-й квартал» – команда КВН из города Кривой Рог, капитаном команды являлся действующий президент Украины Владимир Зеленский

Алексей Пушков. Вашингтон наращивает напряжённость на внешнеполитической арене, вталкивая Москву в дипломатический кризис и усиливая экономические санкции, но при этом настаивает на проведении совместного саммита. Парадоксальность американской политики отметил член Совета Федерации

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"Что он (саммит. — NEWS.ru) даст при такой политике США? Только потешит тщеславие Байдена и его претензии на мировое лидерство. Мол, хочу — наказываю, хочу — веду переговоры. Но у этого есть цель: так США навязывают нам свою волю, свою повестку дня, показывают, что именно они владеют инициативой", — написал сенатор в своём Telegram-канале.

По мнению Пушкова, России следует отказаться от переговоров с США, так как это будет сигналом, что Москва не приемлет «язык силы», на котором с ней пытается разговаривать Вашингтон.

Цепная реакция стран НАТО в поддержку антироссийских санкций США является псевдосолидарностью и признаком порочной блоковой дисциплины. Об этом заявила в четверг ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , комментируя высылку российских дипломатов Польшей и вызовы послов РФ в ряде стран.

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"Цепная реакция стран НАТО в поддержку американских санкций - признак порочной блоковой дисциплины, когда решения принимаются не на основе реальных фактов, а по команде, демонстрируя псевдосолидарность. Это не солидарность и даже не кампанейщина. Это вассалитет XXI века", - подчеркнула она.

Ранее в четверг США объявили о новых санкциях в отношении России.

После этого Польша вызвала в МИД республики посла России и вручила ему ноту о признании персонами нон грата трех сотрудников посольства РФ в Варшаве. Кроме того, Великобритания вызвала посла РФ в МИД страны из-за сообщений о якобы совершенных Россией кибератаках и концентрации российских вооруженных сил на границе с Украиной.

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых ограничительных мер в отношении России. В частности, санкции вводятся против 32 российских физических и юридических лиц, а также в отношении 6 российских технологических компаний. Кроме того, 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, должны будут покинуть США.

Указ также запрещает американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ , Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года.

Ограничения вводятся по причине попыток якобы повлиять на президентские выборы в США в 2020 году и другие "действия по вмешательству и дезинформации".