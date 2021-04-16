Лукашенко и Мишустин переговорили тет-а-тет

После этих переговоров белорусский лидер и российский премьер побеседовали тет-а-тет во Дворце независимости.
В дальнейшем планируются переговоры премьеров двух страны.
Ранее Мишустин предложил Лукашенко подумать об интеграции налоговых систем двух государств "без какого-либо поглощения".
В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Москве 22 апреля. В Кремле информацию о будущей встрече глав двух государств подтвердили.