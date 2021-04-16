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Лукашенко и Мишустин переговорили тет-а-тет

Газета.Ruиещё 10
6 часов назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр России Михаил Мишустин переговорили наедине, в отсутствии посторонних лиц. Об этом сообщает "Интерфакс". В пятницу, 16 апреля, председатель российского правительства прибыл с рабочим визитом в Минск. На официальной встрече Лукашенко и Мишустина также присутствовали белорусский премьер Роман Головченко и представители делегаций двух стран.
Лукашенко и Мишустин переговорили тет-а-тет
Фото: Газета.RuГазета.Ru
После этих переговоров белорусский лидер и российский премьер побеседовали тет-а-тет во Дворце независимости.
В дальнейшем планируются переговоры премьеров двух страны.
Ранее Мишустин предложил Лукашенко подумать об интеграции налоговых систем двух государств "без какого-либо поглощения".
В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Москве 22 апреля. В Кремле информацию о будущей встрече глав двух государств подтвердили.
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