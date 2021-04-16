В Москве осудили санкции Польши

Фото: Пресс-служба МИД РоссииПресс-служба МИД России
Варшава в своей санкционной антироссийской политике показывает несамостоятельность и зависимость от Вашингтона, так председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
объяснил объявление Польше трех российских дипломатов персонами нон грата.
«Варшава действует как истинный вассал США и пытается не отстать от большого вашингтонского брата в антироссийской риторике и выпадах. Это эхо санкций США», — указал депутат.
Он заметил, что «этот очередной показательно русофобский жест еще больше углубляет пропасть в российско-польских отношениях», при том, что для столь радикальных шагов «не было никаких реальных оснований». Парламентарий также анонсировал соответствующую реакцию Москвы на произошедшее, передает ТАСС.
В свою очередь, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа
сообщил, что Россия объявит персонами нон грата и вышлет трех сотрудников польского диппредставительства в РФ.
Польша всегда показывает себя верным сателлитом США, она «подвякивает» любой антироссийской инициативе Вашингтона, напомнил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
.
«Я думаю, что поляки получат ответ не менее жесткий. Если к ним другие страны ЕС присоединятся, и они получат», — подчеркнул сенатор.
Он призвал Варшаву не забывать о географическом факторе в отношениях с Россией.
«Они забывают, что Америка далеко, а Россия рядом. Все равно им придется налаживать отношения. Потому что иметь такого мощного соседа и не иметь никаких экономических и политических связей очень сложно», — добавил член верхней палаты российского парламента.
Ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев
был вызван в польский МИД
. Как отмечается в сообщении, ему была передана нота с информацией о признании трех сотрудников посольства в Варшаве персонами нон грата.
«Основанием для такого решения послужило нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и осуществление деятельности во вред Польши», — указывалось в комментарии Варшавы.
МИД Польши в официальном заявлении также выразил свою полную солидарность с санкциями США против России.
«Совместно принятые согласованные союзнические решения являются наиболее адекватным ответом на враждебные действия Российской Федерации», — сообщили в польском МИДе.
Президент США Джо Байден
подписал указ о введении санкций против России. Об этом сообщает Белый дом.
«Сегодня администрация Байдена принимает меры, чтобы возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США», — говорится в сообщении.
Санкции вводятся против 32 российских физических лиц и организаций. Также в партнерстве с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой США накладывают санкции на восемь физических и юридических лиц, которые связаны с Крымом.
Минфин США
внес в «черный список» шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.
«Соединенные Штаты высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия. В личном составе есть представители российских спецслужб», — поясняется в коммюнике Вашингтона.
Как указывается в комментарии американской стороны, санкции стали ответом на якобы хакерские атаки на правительственные учреждения США с помощью программного обеспечения SolarWinds в прошлом году и денежное поощрение российскими спецслужбами нападений на американские войска в Афганистане, а также попытки вмешательства в выборы в США в 2020 году.