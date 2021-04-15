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В Белом доме заявили, что приглашение Байдена Путину провести саммит остается в силе

ТАСС
1 час назад
Приглашение президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину провести двусторонний саммит остается в силе после того, как Вашингтон ввел антироссийские санкции. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.
США оставили в силе приглашение Путину провести саммит
Фото: ReutersReuters
Ее попросили прокомментировать слова представителя президента РФ Дмитрия Пескова, который заявил, что новые рестрикции США не поспособствуют встрече Путина и Байдена, предложенной Вашингтоном.
"Приглашение остается в силе. Мы считаем, что это было бы хорошим шагом вперед и дальнейшим продвижением вперед в деле налаживания стабильных и предсказуемых отношений", - утверждала Псаки.
"Частью нашей цели является установление стабильных и предсказуемых отношений, чтобы оставить пространство для поиска тех сфер, где, по нашему мнению, имеются более широкие возможности, а также анализа тех сфер, где могут возникнуть более серьезные вызовы", - добавила пресс-секретарь.

Эскалация в отношениях

Соединенные Штаты не ставят целью эскалацию в отношениях с Россией, но не будут предсказывать, чем обернутся новые американские санкции, заявила Псаки.
"Наша цель здесь не эскалация [отношений с РФ], наша цель - [заставить] заплатить цену за то, что мы считаем неприемлемыми действиями со стороны российского правительства", - утверждала она, добавив, что рестрикции вводятся в координации с американскими союзниками и партнерами.
"Если предпринимаются действия, которые неприемлемы, которые не соответствуют нашим интересам, которые, как мы считаем, выходят за рамки, приемлемые для стран-партнеров, то должны быть последствия", - полагает пресс-секретарь.
"Мы не можем предсказать, каковы будут последствия, но все же считаем, что при неприемлемом поведении мы должны принимать меры", - добавила Псаки.
Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Администрация США,Правительство РФ,Соединенные Штаты,
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