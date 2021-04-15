США оставили в силе приглашение Путину провести саммит

"Приглашение остается в силе. Мы считаем, что это было бы хорошим шагом вперед и дальнейшим продвижением вперед в деле налаживания стабильных и предсказуемых отношений", - утверждала Псаки.
"Частью нашей цели является установление стабильных и предсказуемых отношений, чтобы оставить пространство для поиска тех сфер, где, по нашему мнению, имеются более широкие возможности, а также анализа тех сфер, где могут возникнуть более серьезные вызовы", - добавила пресс-секретарь.
"Наша цель здесь не эскалация [отношений с РФ], наша цель - [заставить] заплатить цену за то, что мы считаем неприемлемыми действиями со стороны российского правительства", - утверждала она, добавив, что рестрикции вводятся в координации с американскими союзниками и партнерами.
"Если предпринимаются действия, которые неприемлемы, которые не соответствуют нашим интересам, которые, как мы считаем, выходят за рамки, приемлемые для стран-партнеров, то должны быть последствия", - полагает пресс-секретарь.
"Мы не можем предсказать, каковы будут последствия, но все же считаем, что при неприемлемом поведении мы должны принимать меры", - добавила Псаки.