Посол США вызван в МИД России

Американского посла Джона Салливана вызвали в МИД РФ. Официальный представитель внешнеполитического ведомства мария Захарова заявила, что ответ на санкции будет неотвратимым, а Вашингтон должен осознать, что ему придется расплачиваться за деградацию отношений, передает ТАСС.
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Она отметила, что для Салливана разговор будет тяжелым.
«Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым», — сказала Захарова.
Ранее сегодня США заявили о высылке из страны десять сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне, включая тех, кого американская сторона называет «представителями российской разведки».