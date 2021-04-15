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Посол США вызван в МИД России

BFM.RUиещё 18
1 час назад
Американского посла Джона Салливана вызвали в МИД РФ. Официальный представитель внешнеполитического ведомства мария Захарова заявила, что ответ на санкции будет неотвратимым, а Вашингтон должен осознать, что ему придется расплачиваться за деградацию отношений, передает ТАСС.
Посол США вызван в МИД России
Фото: facebookfacebook
Она отметила, что для Салливана разговор будет тяжелым.
«Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым», — сказала Захарова.
Ранее сегодня США заявили о высылке из страны десять сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне, включая тех, кого американская сторона называет «представителями российской разведки».
Политика,Джон Салливан,МИД,ИТАР-ТАСС,Соединенные Штаты,
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