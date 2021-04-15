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Путин назвал главную национальную цель России

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Главная национальная цель России заключается в улучшении жизни граждан, заявил президент Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщает ТАСС в четверг, 15 апреля.
Путин назвал главную национальную цель России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Говоря о национальных целях, глава государства отметил, что «главная из них — чтобы граждане жили лучше».
«В больших городах, малых населенных пунктах, на всем нашем огромном пространстве», — добавил он.
Президент подчеркнул, что качество жизни в регионах будет оцениваться в рамках ежегодного рейтинга. По его словам, составлять его необходимо с учетом мнения местных жителей.
В связи с этим глава государства поручил Агентству стратегических инициатив отработать совместно с комиссией Госсовета методику рейтинга качества жизни граждан.
«А результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании набсовета АСИ», — заключил Путин.
Ранее сообщалось, что на реализацию социальных инициатив, объявленных президентом России Владимиром Путиным, потребуется свыше триллиона рублей с 2019 по 2022 год. Отмечается, что эти деньги пойдут на дополнительную помощь семьям с детьми, пенсионерам, борьбу с бедностью и охрану здоровья. Так, больше всего средств — почти 370 миллиардов рублей — направят на социальные доплаты к пенсии.
Политика,Владимир Путин,Агентство стратегических инициатив,Россия,
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