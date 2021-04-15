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Комик пошутил о наличии у Путина ключей от Овального кабинета

Артём Кульша
1 час назад
Президент США Джо Байден попросил российского коллегу Владимира Путина вернуть ключи от Овального кабинета. Об этом комик Энди Боровиц пошутил со страниц The New Yorker.
Комик пошутил о наличии у Путина ключей от Овального кабинета
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Позавчера, как сообщал «Рамблер», Путин и Байден провели телефонный разговор по инициативе последнего. Вчера The New Yorker опубликовал сатиру Боровица на эту тему. В ней сказано, что Путин владеет ключами от Овального кабинета с 2017 года, а Байден в ходе последней беседы попросил вернуть ему их.
«Послушай, приятель, если ты хочешь провести встречу на высшем уровне, тебе придется вернуть ключи. Таковы правила», — якобы заявил он.
Путин был озадачен требованием коллеги и холодно на него отреагировал.
Ранее в Кремле сообщили, что во время последнего телефонного разговора Путин и Байден обсудили текущее состояние отношений между Россией и США и некоторые вопросы международной повестки дня и выразили обоюдную готовность продолжать диалог по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности.
Байден выразил заинтересованность в нормализации двусторонних отношений и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по ряду острых международных проблем. Также он предложил рассмотреть возможность проведения личной встречи.
Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,Соединенные Штаты,
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