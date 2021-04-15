Конфликт на Украине: Запад обратился к России

Согласно сообщению, участники переговоров подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, «высоко оценили сдержанность» этой страны перед лицом якобы «российских провокаций».

«Они подчеркнули необходимость того, чтобы Россия немедленно снизила напряженность [в ситуации] с Украиной», — сказано в сообщении.

Иран и Йемен. Как сообщает пресс-служба, стороны также обсудили другие «общие приоритеты», включая Афганистан

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Донбасса. Об этом сообщает Reuters.

По мнению Байдена и Меркель, власти России должны сократить военное присутствие на границах с Украиной.

«Канцлер и президент согласились с тем, что Россия должна перестать усиливать войска для деэскалации ситуации», — заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

С таким заявлением выступила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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«Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», — написала она в Twitter.

Так министр прокомментировала информацию о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной на фоне обострения ситуации в Донбассе.

Заявления США о скоплении российских сил на границе с Украиной противоречат реальному положению дел. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как отметил представитель Кремля, Москва привыкла к подобным неадекватным сообщениям со стороны Вашингтона.

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"Ну Вашингтон в целом скуп на какие-либо, я бы сказал, адекватные и объективные оценки в отношении Российской Федерации. Поэтому речь идёт о совсем субъективных оценках, зачастую которые противоречат реальному положению дел. Мы к этому привыкли", — сказал Песков.

Перемещение российских войск по территории страны не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной.

"Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, "Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей".

Песков констатировал, что "по периметру рубежей России идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО , других объединений, отдельных стран".

"Это все обязывает к тому, чтобы быть начеку", - пояснил представитель Кремля.

"Что касается участия российских войск в вооруженном конфликте на территории Украины, российские войска никогда не принимали в нем участие и не принимают", - заверил Песков. Он обратил внимание на то, что "это является внутриукраинским конфликтом". "И мы, и европейские страны, все страны мира не хотели бы, чтобы гражданская война на Украине в результате провокаций и провокационных действий вооруженных сил Украины снова воспламенилась", - заявил он.

Депутат Госдумы Александр Шерин в эфире Дума ТВ сообщил, что Соединенные Штаты могут готовить информационную площадку на случай столкновения на юго-востоке Украины, чтобы переложить вину за спровоцированный конфликт на Россию. Он назвал это информационной войной.

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«Если бы они ничего не планировали, никакой провокации, то они бы не стали обращать внимания и озвучивать подобные разведданные, если они у них имеются», — отметил депутат.

Таким образом он прокомментировал публикацию The New York Times, в которой со ссылкой на одного из американских чиновников сообщается, что российские войска якобы стягиваются к границе с Украиной.

Как утверждает собеседник издания, речь идет о примерно 4 тыс. военнослужащих.

Журналисты пишут, что наращивание войск РФ на границе с Украиной привлекло внимание высокопоставленных американских чиновников в Европе и США. В частности, в связи с этим, по данным издания, на прошлой неделе Европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов повысило уровень наблюдения с «возможного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса» — это самый высокий уровень.

Кроме того, в The New York Times указали, что за последние недели европейские наблюдатели заметили новое вооружение у ополченцев.

По словам Хомчака, дополнительные воинские соединения были переброшены в Брянскую, Ростовскую и Воронежскую области. Кроме того, он обратил внимание и на Крым, откуда после недавних учений десантников не вывезли в места предыдущей дислокации.

В тот же день Рада приняла постановление по поводу эскалации ситуации в Донбассе, за принятие которого проголосовали 308 парламентариев.

В соответствии с ним, ответственность за нынешнее обострение была возложена на Россию, хотя в Москве неоднократно отмечали, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе.

Украинские депутаты призвали мировое сообщество незамедлительно отреагировать на ситуацию на юго-востоке страны.

Несколькими днями ранее в связи с обострением ситуации в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский провел экстренные консультации с представителями стран-участниц «нормандской четверки». Одновременно на срочное совещание собралась украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

В тот же день, 26 марта, журналист Юрий Бутусов сообщил на своей странице в Facebook о гибели четырех украинских военных под минометным обстрелом в зоне боевых действий в Донбассе.

Он уточнил, что обстрел имел место в 13:45 возле поселка Шумы в Донецкой области.

«Ситуация не может не вызывать беспокойства, именно здесь одна из тех точек, где противник постоянно проводит обстрел из гаубиц, минометов и стрелкового оружия», — указал журналист, допустив, что в указанном районе может произойти захват украинских позиций.

По словам Бутусова, ситуация на линии соприкосновения требует немедленной реакции президента Украины и депутатов Рады.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович еще в середине февраля на своей странице в Facebook признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня.

Вместе с тем он обратил внимание, что Киев не способен инициировать фактическую отмену перемирия, поскольку за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».