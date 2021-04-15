Путин высоко оценил роль космонавта Берегового в истории

«После Великой Отечественной, показав себя первоклассным летчиком-испытателем, Георгий Береговой безраздельно посвятил себя космосу, вписал яркие, поистине незабываемые страницы в летопись покорения Вселенной, в историю нашей страны. Он не боялся трудностей, достойно решал поставленные задачи, даже в самых сложных ситуациях проявлял незаурядную выдержку и стойкость», – говорится в телеграмме.
«И конечно, особо отмечу искреннее внимание и поддержку, которые Георгий Тимофеевич оказывал своим землякам – жителям родного Енакиево», – добавил Путин.