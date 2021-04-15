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Путин оценил роль космонавта Берегового в истории

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Президент в день 100-летия со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Георгия Берегового отметил, что он посвятил себя космосу и вписал яркие страницы в летопись покорения Вселенной, в историю страны.
Путин высоко оценил роль космонавта Берегового в истории
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Соответствующая телеграмма родственникам Георгия Берегового опубликована на сайте Кремля.
«После Великой Отечественной, показав себя первоклассным летчиком-испытателем, Георгий Береговой безраздельно посвятил себя космосу, вписал яркие, поистине незабываемые страницы в летопись покорения Вселенной, в историю нашей страны. Он не боялся трудностей, достойно решал поставленные задачи, даже в самых сложных ситуациях проявлял незаурядную выдержку и стойкость», – говорится в телеграмме.
Президент отметил также, что для Берегового служение Родине было делом и смыслом всей жизни.
«И конечно, особо отмечу искреннее внимание и поддержку, которые Георгий Тимофеевич оказывал своим землякам – жителям родного Енакиево», – добавил Путин.
Президент отметил, что биография Берегового и его огромный вклад в развитие национальной космической программы, а также востребованная общественная деятельность всегда будут примером для подрастающих поколений.
Политика,Георгий Береговой,
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