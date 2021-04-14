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Аксенов: Крым надежно защищен от любых угроз

Парламентская газета
3 часа назад
Крым надежно защищен от любых возможных угроз и вызовов — как внешних, так и внутренних. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания под председательством секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, прошедшего в Севастополе.
Аксенов: Крым надежно защищен от любых угроз
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Благодарю Николая Платоновича и Совет безопасности Российской Федерации за то внимание, которое оказывается Республике Крым. Уверен, что Крым надежно защищен от любых возможных угроз и вызовов — как внешних, так и внутренних», — написал он в социальных сетях.
По словам Аксенова, в рамках совещания обсуждались вопросы, связанные с безопасностью полуострова, сохранением и поддержанием межнационального и межконфессионального мира, а также подготовка к курортному сезону в рамках антитеррористических мероприятий.
Помимо этого, были рассмотрены промежуточные итоги реализации решений, принятых на совещании в ноябре 2020 года и направленных на обеспечение информационной безопасности полуострова.
За последние 7 лет вложены значительные деньги в модернизацию и развитие транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры Крыма, системно решаются жилищные вопросы, создаются новые рабочие места, принимается целый ряд мер по гармонизации межнациональных отношений и обеспечению прав всех жителей и гостей полуострова, независимо от их национальности и вероисповедания, отметил руководитель региона.
Ранее, 9 апреля, сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Симферополе, задержав двух сторонников запрещённой в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».
Политика,Николай Патрушев,Сергей Аксенов,ФСБ,Совет безопасности РФ,Севастополь,Республика Крым,
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