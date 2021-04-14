Аксенов: Крым надежно защищен от любых угроз

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Благодарю Николая Платоновича и Совет безопасности Российской Федерации за то внимание, которое оказывается Республике Крым. Уверен, что Крым надежно защищен от любых возможных угроз и вызовов — как внешних, так и внутренних», — написал он в социальных сетях.

По словам Аксенова, в рамках совещания обсуждались вопросы, связанные с безопасностью полуострова, сохранением и поддержанием межнационального и межконфессионального мира, а также подготовка к курортному сезону в рамках антитеррористических мероприятий.

Помимо этого, были рассмотрены промежуточные итоги реализации решений, принятых на совещании в ноябре 2020 года и направленных на обеспечение информационной безопасности полуострова.