Аксенов: Крым надежно защищен от любых угроз

По словам Аксенова, в рамках совещания обсуждались вопросы, связанные с безопасностью полуострова, сохранением и поддержанием межнационального и межконфессионального мира, а также подготовка к курортному сезону в рамках антитеррористических мероприятий.
Помимо этого, были рассмотрены промежуточные итоги реализации решений, принятых на совещании в ноябре 2020 года и направленных на обеспечение информационной безопасности полуострова.
За последние 7 лет вложены значительные деньги в модернизацию и развитие транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры Крыма, системно решаются жилищные вопросы, создаются новые рабочие места, принимается целый ряд мер по гармонизации межнациональных отношений и обеспечению прав всех жителей и гостей полуострова, независимо от их национальности и вероисповедания, отметил руководитель региона.