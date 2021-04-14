Путин уволил пятерых генералов Росгвардии

Уволены были заместитель главы Росгвардии, генерал-лейтенант Юрий Бабкин, начальник договорно-правового департамента, генерал-майор Александр Школьников, глава управления Росгвардии по Северной Осетии, полковник Эльбрус Рамонов.
С военной службы были уволены генерал-лейтенант Алексей Беляков, руководивший управлением связи Росгвардии, экс-глава управления по работе с личным составом, генерал-лейтенант Николай Рябчиков и экс-начальник финансово-экономического департамента, генерал-лейтенант Вячеслав Савкин.
По данным «Коммерсанта», все они покинули службу по собственному желанию, но часть генералов «пострадала в результате проверок, организованных руководством службы».
Как писал «Рамблер», глава Счетной палатыАлексей Кудрин рассказал, что по итогам проверок аудиторов против сотрудников Росгвардии и других силовых ведомств возбуждают уголовные дела, некоторые из них арестованы.
«Мы не всегда это афишируем, потому что это идет ДСП обычно, закрытый вариант. < > Это проверки госзакупок в этих сферах, это проверка других направлений, хозяйственной деятельности», - отмечал он.