Посла США вызвали на ковер

Посол США в России Джон Салливан был вызван к помощнику президента РФ Юрию Ушакову, где ему сообщили, что Москва ответит на любые недружественные шаги со стороны Вашингтона. Ранее в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным лидер США Джо Байден заявил, что намерен выстраивать стабильные отношения и предложил личную встречу.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Американский посол в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову. Об этом со ссылкой на источник в МИДе, передает РИА "Новости".

"В ходе беседы было сказано, если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом", - подчеркнул собеседник агентства.

Накануне президент США Джо Байден в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу. В результате данного разговора лидеры государств обсудили текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон стремится к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией. Тем не менее, отметила она, США готовы к вызовам и сложным обсуждениям.

"Цель - конечно, быть честными и открытыми в областях, где мы не согласны и обеспокоены, но также работать вместе, где это во взаимных интересах", - сказала она.

После этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенным Штатам не пристало требовать от РФ предсказуемости, поскольку к ним самим есть много аналогичных вопросов.

"От кого бы мы это слышали? За последние 10 лет США стали самым непредсказуемым государством, и единственная предсказуемость была в том, что они абсолютно непредсказуемы", - сказала она.

8 апреля пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на резкие высказывания и враждебные проявления из Вашингтона, президент России Владимир Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США, как минимум в тех областях, которые выгодны Москве. По его словам, в развитии российско-американских отношений Россия готова идти настолько далеко, насколько к этому готовы ее партнеры. Поэтому, отметил Песков, в этом плане последовательная позиция Москвы налицо.

Напомним, в интервью телеканалу ABC News президент США заявил, что Путин "заплатит сполна" за попытку дискредитировать Демократическую партию и лично Байдена. При этом американский лидер утвердительно ответил на вопрос, считает ли глава Белого дома своего российского визави "убийцей" (англ. - killer). В ответ на это высказывание президент России Владимир Путин пожелал Байдену здоровья. "Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья", - сказал российский президент, подчеркнув, что его ответ не содержит в себе ни капли иронии.

"В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но, когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя", - добавил Путин.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам" заявил, что Москва не позволит разговаривать с собой с позиции силы.