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Песков раскрыл детали разговора Путина и Байдена

Газета.Ru
22 минуты назад
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, каким был тон разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
«Деловой», — сказал он.
Также он отметил продолжительность разговора.
«Вы сами можете сделать вывод по обилию тем, которые были названы с двух сторон по результатам этого разговора, что беседа была достаточно продолжительной по времени», — добавил он.
Песков отметил, что по итогам разговора понятно, что Вашингтон прекрасно может использовать свое влияние на Киев, чтобы произошла деэскалация.
Представитель Кремля также ответил журналистам, что Путин и Байден в ходе разговора не затрагивали тему Алексея Навального.
Накануне Джо Байден в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу.
В результате данного разговора лидеры государств обсудили текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня.
Политика,Видео,Алексей Навальный,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Соединенные Штаты,
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