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"Я не исключаю, что встреча может состояться в Вене, но вполне вероятно проведение такой встречи в Рейкьявике, в Исландии. Это позволило бы увидеть какие-то параллели со встречей Рейгана и Горбачёва в Рейкьявике, которая стала поворотом в первой холодной войне от обострения напряжённости к разрядке. Это позволило бы Путину и Байдену зафиксировать ту формулу, которую зафиксировали Горбачёв и Рейган, что не должно быть ядерной войны, что в ядерной войне не может быть победителей", — пояснил РИА Новости Рогов.

Дональд Трамп. Наименее вероятным местом переговоров Путина и Байдена академик назвал столицу Финляндии . По его словам, встреча в Хельсинки «была бы подставой» для Байдена, так как он оказался бы объектом насмешек и жёсткой критики, как в своё время стал экс-президент США

"Не надо строить иллюзий, никакого прорыва в российско-американских отношениях не предвидится, они будут оставаться очень сложными, но состоявшийся разговор двух президентов показывает, что можно стабилизировать эти отношения, не допустить их дальнейшего ухудшения и достичь договорённостей по ряду вопросов с ослаблением военной напряжённости", — добавил Рогов.

По её словам, дипломаты уже работают над своей частью организации этих переговоров.

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"Это компетенция администрации президента, как вы знаете. Мы свою часть работы, безусловно, делаем", — сказала она в эфире «Соловьёв Live».

В ближайшие месяцы президенты двух стран могут встретиться по предложению американской стороны. Время, дата и место ещё не определены, и, как заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, «говорить о месте проведения саммита пока рано». Однако ранее стало известно, что встреча, скорее всего, пройдёт на территории третьего государства, а не в США или России.

Состояние российско-американских отношений и обстановку в мире обсудили президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден в телефонном разговоре, который состоялся 13 апреля по инициативе Вашингтона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня», — говорится в сообщении.

Байден подтвердил, что Путин приглашён на Климатический саммит, который запланирован 22 23 апреля в режиме видеоконференции. Глобальное изменение климата было одной из тем беседы президентов.

Путин и Байден, уточнили в Кремле, выразили готовность продолжать диалог по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности. Американский лидер заявил, что заинтересован «в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия» по острым проблемам. В числе таковых — обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, ядерная программа Ирана, обстановка в Афганистане.

Глава США предложил своему российскому коллеге рассмотреть возможность проведения личной встречи «в обозримой перспективе».

Недавняя встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри в Индии стала «одним из способов обсуждения» возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вот недавняя по-настоящему случайная встреча в коридорах одного из делийских отелей Сергея Лаврова и Джона Керри стала не скажу, что элементом подготовки, но способом обсуждения этой проблематики. Ещё раз подчеркну — такое встречается в международных отношениях, встреча была действительно случайной. Но при этом, безусловно, очень важные вопросы были и затронуты, и обсуждены", — сказала в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» Захарова.

Соединенные Штаты не собираются менять свою позицию относительно оказания дальнейшего давления на РФ в связи с планами организации новой российско-американской встречи на высшем уровне. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ей задали вопрос о том, означает ли предложение о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, что Вашингтон, скорее всего, не будет вводить более жесткие санкции в отношении Москвы. "Я не буду забегать вперед с какими-либо объявлениями, которые у нас имеются относительно последствий, которые будут иметь место для российского руководства из-за действий, которые они уже предприняли", - ответила Псаки.

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"Нет, это не меняет расчетов, процесса проведения обзора, который идет", - пояснила пресс-секретарь.

"Конечно же, президент [Байден] четко заявлял, что последствия будут", - сказала она. "Надеюсь, что скоро я смогу поделиться с вами дополнительной информацией на этот счет", - добавила Псаки.

Как объявил Белый дом, Байден в состоявшемся несколькими часами ранее телефонном разговоре с Путиным выдвинул идею проведения российско-американского саммита на территории третьей страны.

Псаки отметила, что Соединенные Штаты в отношениях с Россией в большей степени стремятся к предсказуемости, нежели к доверию.

"Я думаю, что мы работаем над [установлением] предсказуемых и стабильных отношений. Мы ищем не столько установление доверия, сколько предсказуемость и стабильность, потому что есть ряд угроз и возможностей в мире", - сказала она. "Президент хочет иметь возможность сфокусироваться на этом, а не на сопернических отношениях с Россией", - отметила Псаки.

В конце февраля пресс-секретарь Белого дома информировала о том, что американская разведка составляет обзор на российском направлении, по итогам которого Вашингтон намерен в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги. Американское разведывательное сообщество продолжает расследовать кибератаку через программное обеспечение (ПО) фирмы SolarWinds, в данный момент полагая, что за ней могут стоять хакеры "российского происхождения", заявила 17 февраля заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер. Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к кибератаке в США через ПО SolarWinds.

Не исключено, что президент США Джо Байден сможет лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным этим летом, сообщила 13 апреля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Отвечая на вопрос, может ли это событие состояться летом, она сказала: «Увидим». Вероятно, встреча произойдёт «в ближайшие месяцы». Ещё менее определённо Псаки ответила на вопрос о месте гипотетической встречи.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев раскрыл возможные темы для разговора на встрече президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

По его словам, лидеры двух стран могут затронуть вопрос реанимации ряда договоров по стратегической безопасности и контролю над вооружениями. Косачев подчеркнул, что американской стороне должно быть понятно, что достичь превосходства над Россией в военной сфере, сломать стратегический ядерный баланс невозможно.

Также он предположил, что разговор может касаться соглашения Договора об открытом небе, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора о вооруженных силах в Европе.

Косачев отметил, что предложение Байдена провести переговоры в третьей стране означает серьезность намерений. «Представьте себе, что он предложил бы Вашингтон. Понятно, что начались бы очень долгие и не очень перспективные обсуждения», — пояснил вице-спикер.

Член Совета Федерации Алексей Пушков посоветовал президенту США Джо Байдену не заблуждаться относительно того, что он "одарил" Россию предложением провести встречу с Владимиром Путиным. Американский лидер также ошибается, если считает, что держит в своих руках международную повестку дня.

По словам российского сенатора, Байден лишь подтвердил, что Вашингтону не обойтись без диалога с Россией, как и с Китаем. Без такого диалога президент США сам в первую очередь будет выглядеть глупо, написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что если хозяин Белого дома рассчитывает вести диалог с позиции силы, то это третье заблуждение, с которым Байдену необходимо расстаться, и лучше, чтобы он это сделал до встречи с Путиным, если она состоится.

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