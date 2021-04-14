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Посла США пригласили к помощнику президента России Ушакову

ТАСС
39 минут назад
Посол США в РФ Джон Салливан был в среду приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.
"Подтверждаем, что посол США в среду был приглашен к помощнику президента Ушакову", - сказали в дипведомстве.
Во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского президента. Как сообщили в Кремле, президенты обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме заявили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране". Позднее в Вашингтоне заявили, что США из-за планов проведения саммита не меняют позицию по оказанию давления на РФ.
Политика,Видео,Джон Салливан,Джозеф Байден,Юрий Ушаков,Владимир Путин,Россия,Соединенные Штаты,
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