Во вторник президенты России и США Владимир Путин
и Джо Байден
провели второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского президента. Как сообщили в Кремле, президенты обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме заявили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране". Позднее в Вашингтоне заявили, что США из-за планов проведения саммита не меняют позицию по оказанию давления на РФ.