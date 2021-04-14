МИД: НАТО подстрекает Киев к продолжению конфликта в Донбассе

Она добавила, что до сих пор со стороны ЕС не были выражены озабоченность и требования к официальному Киеву покаяться не просто в передислокации войск, а в убийстве мирного населения.

По словам дипломата, Евросоюз, наоборот, ужесточил риторику не в отношении киевского режима, а в отношении РФ, возложив ответственность за провал всего, что происходит на Украине, на Москву. "Минские договоренности, публичную дипломатию, информационную политику, поддержку и, в том числе, оказание соответствующего влияния на стороны по реализации минских договоренностей, - мы свою часть работы сделали", - отметила она.