В Госдуме захотели расширить права сотрудников колоний

Сотрудники колоний в России получат право официально предостерегать заключенных от действий, которые могут создать условия для совершения преступления. Соответствующие поправки в закон обсудят перед вторым чтением в Госдуме РФ.
«Сотрудники учреждений уголовно-исполнительной системы смогут объявлять содержащимся в них гражданам официальное предостережение», — передает «Парламентская газета» со ссылкой на авторов законопроекта.
Отмечается, что сотрудники колоний смогут предостерегать заключенных, способных совершить поступки, которые повлекут за собой нарушение закона.
Автор закона, депутат Василий Пискарев рассказал, что после принятия поправки силовики смогут проводить профилактическую работу с заключенными. По его словам, это будет способствовать снижению преступности в России.
До принятия поправок силовики официально не имеют права предостерегать заключенных. Соответствующие изменения в закон будут рассмотрены 14 апреля.