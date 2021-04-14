В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В Госдуме РФ хотят расширить права сотрудников колоний

Ura.Ru
2 часа назад
Сотрудники колоний в России получат право официально предостерегать заключенных от действий, которые могут создать условия для совершения преступления. Соответствующие поправки в закон обсудят перед вторым чтением в Госдуме РФ.
В Госдуме захотели расширить права сотрудников колоний
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Сотрудники учреждений уголовно-исполнительной системы смогут объявлять содержащимся в них гражданам официальное предостережение», — передает «Парламентская газета» со ссылкой на авторов законопроекта.
Отмечается, что сотрудники колоний смогут предостерегать заключенных, способных совершить поступки, которые повлекут за собой нарушение закона.
Автор закона, депутат Василий Пискарев рассказал, что после принятия поправки силовики смогут проводить профилактическую работу с заключенными. По его словам, это будет способствовать снижению преступности в России.
До принятия поправок силовики официально не имеют права предостерегать заключенных. Соответствующие изменения в закон будут рассмотрены 14 апреля.
Политика,Василий Пискарев,Госдума,Парламентская газета,Россия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители