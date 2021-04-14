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Кадыров высказался о требовании Навального выдать ему Коран

Национальная Служба Новостейиещё 2
43 минуты назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал желания оппозиционера Алексея Навального за упоминание Корана.
"Исламофоб": Кадыров раскритиковал Навального из-за Корана
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В своем Telegram-канале он написал, что политик называл мусульманок, носящих хиджаб, «средневековыми дикарями» и выступал против строительства мечетей.
«Этот исламофоб пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе», — считает глава Чечни.
Кадыров высказал сомнения в том, что блогер желает принять ислам и встать на путь истинный, так как образ жизни и взгляды Навального не имеют ничего общего с верой. Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что подает в суд на исправительную колонию 2 в Покрове из-за того, что ему не дают Коран.
Как утверждает Навальный, эту и другие книги ему не передают из-за необходимости проверять их на экстремизм: процедура занимает три месяца.
Политика,Алексей Навальный,Рамзан Кадыров,ФСИН,Чеченская Республика,
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