"Исламофоб": Кадыров раскритиковал Навального из-за Корана

В своем Telegram-канале он написал, что политик называл мусульманок, носящих хиджаб, «средневековыми дикарями» и выступал против строительства мечетей.

Как утверждает Навальный, эту и другие книги ему не передают из-за необходимости проверять их на экстремизм: процедура занимает три месяца.