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Байден собрался выступить с речью по России

Lenta.ruиещё 3
58 минут назад
Президент США Джо Байден собирается выступить с речью по России в четверг, 15 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Байден собрался выступить с речью по России
Фото:  Andrew Harnik / AP Andrew Harnik / AP
«Во второй половине дня президент выступит с речью по поводу России», — говорится в сообщении.
Заявленное время выступления — 16:30 по местному времени (23:30 мск).
Политика,Джозеф Байден,Россия,Соединенные Штаты,
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