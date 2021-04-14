Косачев раскрыл возможные темы разговора Путина и Байдена

Путин и Байден во вторник провели второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского президента. Как сообщили в Кремле, президенты обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме заявили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране".