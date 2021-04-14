Косачев раскрыл возможные темы разговора Путина и Байдена

"Что касается тем, <...> это прежде всего вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Я думаю, что американской стороне столь же понятно, как и любому непредвзятому эксперту на политическом уровне, что достичь превосходства над Россией в военной сфере, сломать стратегический ядерный баланс просто-напросто невозможно, а это значит, что нужно возвращаться к договоренностям, - сказал он. - Возможно, будет разговор о том, как реанимировать соглашение Договора об открытом небе <...> и Договор о [ликвидации] ракет средней и меньшей дальности, и Договор об обычных вооруженных силах в Европе просто потому, что они нужны".
"Для меня это подтверждение того, что Байден, раз уж он выступил инициатором такого формата, заинтересован в том, чтобы эта встреча была проведена достаточно быстро. Представьте себе, что он предложил бы Вашингтон. Понятно, что начались бы очень долгие и не очень перспективные обсуждения", - пояснил он.