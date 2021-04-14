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Косачев: Путин и Байден на встрече обсудят механизмы стратегической безопасности

ТАССиещё 1
1 час назад
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе личной встречи могут затронуть вопрос реанимации ряда договоров по стратегической безопасности и контролю над вооружениями. Такое мнение выразил во вторник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала "Россия-24".
Косачев раскрыл возможные темы разговора Путина и Байдена
Фото: ТАССТАСС
"Что касается тем, <...> это прежде всего вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Я думаю, что американской стороне столь же понятно, как и любому непредвзятому эксперту на политическом уровне, что достичь превосходства над Россией в военной сфере, сломать стратегический ядерный баланс просто-напросто невозможно, а это значит, что нужно возвращаться к договоренностям, - сказал он. - Возможно, будет разговор о том, как реанимировать соглашение Договора об открытом небе <...> и Договор о [ликвидации] ракет средней и меньшей дальности, и Договор об обычных вооруженных силах в Европе просто потому, что они нужны".
Косачев отметил, что предложение Байдена провести переговоры в третьей стране означают серьезность намерений.
"Для меня это подтверждение того, что Байден, раз уж он выступил инициатором такого формата, заинтересован в том, чтобы эта встреча была проведена достаточно быстро. Представьте себе, что он предложил бы Вашингтон. Понятно, что начались бы очень долгие и не очень перспективные обсуждения", - пояснил он.
Путин и Байден во вторник провели второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского президента. Как сообщили в Кремле, президенты обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме заявили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране".
Политика,Константин Косачев,Джозеф Байден,Владимир Путин,Совет Федерации,Соединенные Штаты,
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