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Горбачев заявил о возможности обновления российско-американских отношений

Lenta.ruиещё 1
24 минуты назад
Российско-американский саммит поможет двум странам выстроить отношения по-новому, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев. Его слова передает «Интерфакс».
Горбачева обрадовала возможная встреча Байдена и Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он отметил, что приветствует предложение президента США Джо Байдена о проведении встречи двух стран на высшем уровне. Только с помощью двусторонних переговоров, по мнению Горбачева, можно начать по-новому выстраивать отношения.
«У наших стран есть опыт. Я имею в виду мои встречи с президентом Рейганом в Женеве и Рейкьявике», — заключил он.
Ранее состоялся телефонный разговор Байдена с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого лидер США предложил провести личную встречу. Предполагается, что в ее ходе стороны обсудят полный спектр вопросов, актуальных для отношений двух стран в настоящее время.
В Кремле также добавили, что Байден лично подтвердил приглашение Путину поучаствовать в климатическом саммите.
Политика,Михаил Горбачев,Джозеф Байден,Владимир Путин,Интерфакс,
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