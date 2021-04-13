"Хорошая новость": Слуцкий о разговоре Путина и Байдена

Слуцкий напомнил, что инициатива беседы исходила от Вашингтона. Он подчеркнул, что именно Байден высказывал заинтересованность в налаживании стабильного и предсказуемого сотрудничества по ряду острых проблем. Среди них - иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата .

Эта позиция, по его мнению, соответствует не только взаимным интересам, но и соображениям международной безопасности. Он также назвал "хорошей новостью", то, что "лидеры двух крупнейших ядерных держав подтвердили готовность к взаимодействию по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями".