Мишустин провел кадровые перестановки в Минпромторге

В марте, как сообщал «Рамблер», глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко рассказал, что в результате реформы государственного аппарата численность госслужащих сократилась почти на 10% за счет неиспользуемых вакансий. Также была сокращена штатная численность ведомств, сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы заместителей руководителей федеральных ведомств.