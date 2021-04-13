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Мишустин провел кадровые перестановки в Минпромторге

Артём Кульша
49 минут назад
Назначены новые первый заместитель и заместители министра промышленности и торговли. Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти.».
Мишустин провел кадровые перестановки в Минпромторге
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Первый замглавы Минпромторга Сергей Цыб уходит на другую работу, а его место с 13 апреля займет Василий Осьмаков, занимавший должность замминистра. Должности замминистра промышленности и торговли займут Алексей Ученов и Василий Шпак.
«Мы перераспределяем обязанности среди руководителей подразделений и заместителей с учетом задач, их компетенций и опыта участия в реализации масштабных проектов», – прокомментировал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Осведомленный собеседник рассказал РИА Новости, что Цыб будет работать в Ростехе — курировать сферы фармацевтики и медицины.
В марте, как сообщал «Рамблер», глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко рассказал, что в результате реформы государственного аппарата численность госслужащих сократилась почти на 10% за счет неиспользуемых вакансий. Также была сокращена штатная численность ведомств, сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы заместителей руководителей федеральных ведомств.
Политика,Василий Осьмаков,Сергей Цыб,Денис Мантуров,Ростех,Минпромторг,РИА Новости,
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