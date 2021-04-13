Сергей Лавров Министр иностранных дел России заявил , что Россия видит необходимость в переходе к национальным или альтернативным доллару валютам для расчетов с другими государствами, а также работает над отказом от платежных систем, контролируемых Западом. Об этом он рассказал в интервью агентству IRNA.

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«Считаем также важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров», — сказал министр.

По его словам, речь идет о шагах, направленных на «постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем».

«Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами», — отметил Лавров.

Он добавил, что позиция Москвы в отношении санкционной политики Вашингтона не изменится, Россия заявляет на международных площадках о «недопустимости введения подобных рестрикций».

«Наша позиция пользуется широкой поддержкой в мировом сообществе», — заключил глава МИД.

Появление платёжной системы, альтернативной SWIFT, допустил в России замглавы МИД РФ Александр Панкин . Соответствующее заявление замминистра сделал 5 апреля в интервью РИА Новости.

Панкин пояснил, что альтернативная база для международных расчётов может быть сформирована на абсолютно новой технологической основе. Это, по словам замглавы МИД РФ, становится очевидным, если принимать во внимание «стремительное развитие цифровых валют и блокчейна».

По мнению замминистра МИД России, развитие более продвинутых аналогов платёжной системы SWIFT станет как реакцией на сложившуюся в мире геополитическую обстановку, так и ответом «на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере».

Напомним, в конце 2020 года агентство Reuters сообщало о рассмотрении администрацией Белого дома санкций в отношении России за предполагаемую организацию кибератак на ряд правительственных учреждений США. В качестве одной из жёстких мер предлагалось отключение России от системы SWIFT.

В свою очередь, председатель Совбеза Дмитрий Медведев не исключил возможности отключения России от SWIFT, но уточнил, что у Москвы есть ответный план действий.

Ситуация в мировой политике обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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"Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз, - сказал представитель Кремля. - Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно Соединенных Штатов Америки, продолжаются, продолжаются по нарастающей".

"Действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер. В данном случае такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку", - подчеркнул Песков, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем.

В интервью китайским СМИ Лавров указал на важность снижения санкционных рисков путем укрепления своей технологической самостоятельности и перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару. Он объяснил необходимость "укреплять свою самостоятельность" попытками США ограничить возможности технологического развития и РФ, и КНР.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил о необходимости введения новых мер, направленных на изоляцию РФ от финансовой системы США. Об этом сообщает Bloomberg.

«Нам необходимо огородить себя от финансовой и экономической системы США с тем, чтобы устранить зависимость от этого токсичного источника постоянных враждебных действий. Нам нужно снизить роль доллара во всех операциях», — сообщил Рябков.

Однако конкретные меры для снижения зависимости России от американской валюты он не назвал.