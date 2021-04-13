"Неприлично": Захарова раскрыла ложь CNN про Россию

Вчера CNN опубликовал сюжет корреспондента Мэттью Ченса с передовой линии в Донбассе. В ходе него журналист рассказал, что украинские военные чиновники сообщают скоплении у границы Украины более 50 тысяч российских военнослужащих, а также о том, что Москва направляет туда колонны военной техники.

Сегодня Захарова сообщила, что CNN умудрился выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне. Она связала это с тем, что коллективу канала некогда заниматься проверкой фактов, потому что он слишком углубился в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма.