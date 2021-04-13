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"Неприлично": Захарова раскрыла ложь CNN про Россию

Артём Кульша
1 час назад
Телеканал CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за подготовку России к войне. Об этом официальная представительница МИДа России Мария Захарова заявила в своем фейсбуке.
"Неприлично": Захарова раскрыла ложь CNN про Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вчера CNN опубликовал сюжет корреспондента Мэттью Ченса с передовой линии в Донбассе. В ходе него журналист рассказал, что украинские военные чиновники сообщают скоплении у границы Украины более 50 тысяч российских военнослужащих, а также о том, что Москва направляет туда колонны военной техники.
«Как вот эта», — произнес он на фоне кадров с танками.
Сегодня Захарова сообщила, что CNN умудрился выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне. Она связала это с тем, что коллективу канала некогда заниматься проверкой фактов, потому что он слишком углубился в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма.
«Возможно, вашим корреспондентам в Москве нужно отвлечься от участия в общественной жизни нашей страны и чуть больше времени уделять профессии. Потому что это уже просто неприлично», — добавила спикер МИДа.
Политика,Мария Захарова,МИД,CNN,Россия,
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