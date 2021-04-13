Мишустин назначил нового руководителя Рослесхоза

Ранее Иван Советников работал заместителем руководителя Рослесхоза. В этой должности он работал с 2020 года, занимался вопросами цифровой трансформации и обеспечением работы государственной информационной системы учета древесины ЛесЕГАИС.

До работы в Рослесхозе Иван Советников руководил комитетом лесного хозяйства Московской области, также был заместителем директора департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды.

"Все решения должны приниматься на основе понятных, проверяемых и честных данных, - рассказывал в интервью "РГ" Иван Советников. - При этом информация о лесах и лесных ресурсах, а также о мероприятиях в лесу должна быть максимально открыта для общества и для бизнеса".