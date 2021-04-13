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Рослесхоз возглавит Иван Советников

Российская Газетаиещё 9
1 час назад
Новым руководителем Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) стал Иван Советников. Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.
Мишустин назначил нового руководителя Рослесхоза
Фото: © пресс-служба Рослесхоза© пресс-служба Рослесхоза
Ранее Иван Советников работал заместителем руководителя Рослесхоза. В этой должности он работал с 2020 года, занимался вопросами цифровой трансформации и обеспечением работы государственной информационной системы учета древесины ЛесЕГАИС.
Сергей Аноприенко, занимавший пост главы Рослесхоза, переходит в министерство природных ресурсов и экологии, где будет работать в должности заместителя министра, добавили в пресс-службе правительства.
До работы в Рослесхозе Иван Советников руководил комитетом лесного хозяйства Московской области, также был заместителем директора департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды.
В начале апреля Иван Советников получил диплом программы "Руководитель цифровой трансформации". Тогда он отметил, что именно навыки работы в цифровой среде очень помогли наладить взаимодействие с МВД, ФНС, таможней и другими органами.
"Все решения должны приниматься на основе понятных, проверяемых и честных данных, - рассказывал в интервью "РГ" Иван Советников. - При этом информация о лесах и лесных ресурсах, а также о мероприятиях в лесу должна быть максимально открыта для общества и для бизнеса".
Политика,Сергей Аноприенко,Иван Советников,Михаил Мишустин,Федеральная налоговая служба,Рослесхоз,Минприроды,МВД,
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