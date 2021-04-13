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Косачев призвал россиян забыть об отдыхе в Турции, где заявляют об "аннексии" Крыма

Газета.Ru
2 часа назад
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал россиян, которые планировали отдых в Турции, проявить патриотизм и забыть о стране, чьи власти заявили об «аннексии» Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».
10 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что позиция Анкары по теме вхождения Крыма в состав России в рамках референдума остается неизменной (Анкара не признает статус Крыма как субъекта России. — «Газеты.Ru»).
По словам Косачева, именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых. Он отметил, что решение россиян предпочесть отечественные курорты турецким стало бы мощным ответом российского общества на заявление Эрдогана, который, в том числе, рассчитывает на любовь туристов к теплому морю, а не к родине.
При этом вице-спикер обратил внимание, что российские граждане запланировали свой отдых задолго до слов турецкого лидера. Тем не менее, он выразил надежду на то, что после таких заявлений хотя бы часть из этих людей посчитали бы для себя невозможным ехать в страну, которая посягает на права и свободы миллионов их сограждан. Он подчеркнул, что такое решение должно быть принято по собственному выбору, а не из-за отмененных рейсов.
Накануне Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за роста числа заражений коронавирусом в республике. Регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами маршрутом Москва — Стамбул и Стамбул — Москва в неделю на взаимной основе.
Политика,Видео,Владимир Зеленский,Константин Косачев,Реджеп Эрдоган,Совет Федерации,Газета.Ru,Республика Крым,Россия,Анкара,Турция,
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