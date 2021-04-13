По словам Косачева, именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых. Он отметил, что решение россиян предпочесть отечественные курорты турецким стало бы мощным ответом российского общества на заявление Эрдогана, который, в том числе, рассчитывает на любовь туристов к теплому морю, а не к родине.

При этом вице-спикер обратил внимание, что российские граждане запланировали свой отдых задолго до слов турецкого лидера. Тем не менее, он выразил надежду на то, что после таких заявлений хотя бы часть из этих людей посчитали бы для себя невозможным ехать в страну, которая посягает на права и свободы миллионов их сограждан. Он подчеркнул, что такое решение должно быть принято по собственному выбору, а не из-за отмененных рейсов.