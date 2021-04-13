Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией

Турпоток в Турцию рос последние годы. В 2019 году там отдохнули почти 7 млн россиян. Сейчас рынок ожидает возможного возобновления прямого авиасообщения с курортами Египта - Шарм-эль-Шейхом и Хургадой. Накануне глава МИД Сергей Лавров
заявил, что авиасообщение между Россией и этими курортами может возобновиться в ближайшее время. Туроператоры готовы развернуть продажи туров в Египет в течение недели после официального сообщения, отметили представители рынка. Египет сможет максимально восполнить объемы турпотока, шедшего в Турцию, но полностью ее не заменит. "Это совершенно другой уровень с точки зрения сервиса, питания и других характеристик", - заметили в Tez Tour. К тому же в конце весны в Египте уже довольно жарко.