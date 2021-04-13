Счетная палата призвала пересмотреть тарифы Росреестра

Система оплаты услуг Росреестра нуждается в пересмотре, а Единый госреестр недвижимости и сам процесс регистрации - в доработке. К таким выводам пришла Счетная палата по результатам проверки деятельности Росреестра за период с 2018 года.

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В сфере регистрации недвижимости не хватает, в частности, возможности решать споры, связанные с приостановкой в регистрации, в досудебном порядке. "На обращения граждан по принятым решениям о приостановлении в регистрации прав зачастую даются формальные ответы со ссылкой на необходимость судебного обжалования", - отмечает аудитор Андрей Батуркин . Не указываются причины приостановления регистрации, контактные телефоны для связи, чтобы заявители могли получить разъяснения и исправить недостатки. Бывает, что отказы в регистрации связаны не с виной клиента, а с низким качеством работы сотрудников МФЦ и ошибками в ЕГРН. При этом после судебного рассмотрения в среднем 28% решений госрегистраторов признавались незаконными. Все это, помимо прочего, перегружает судебную систему.

Кроме того, необходимо усовершенствовать систему оплаты услуг Росреестра. В частности, нарушение срока оказания услуги по предоставлению сведений из ЕГРН должно стать поводом для возврата платы. Сама система тарифов неудобна для заявителей, отмечает Счетная палата: Налоговым кодексом установлен широкий диапазон размера госпошлины в зависимости от вида регистрационных действий и одновременно установлены льготы для отдельных категорий граждан и организаций по ее уплате. Это неудобно как заявителям (сложно определить размер подлежащей уплате госпошлины), так и сотрудникам МФЦ и регистраторам, которые проверяют, верна ли эта сумма.

Тарифы на получение сведений из ЕГРН, установленные Росреестром, способствуют развитию "сайтов-двойников", которые перепродают эту информацию частным лицам. Разовое предоставление сведений из ЕГРН, например, о владельцах недвижимости, для физлиц стоит 290 рублей, для организаций - 820 рублей. При этом если покупать пакет выписок, то одна выписка обойдется физлицу в сумму от 55 копеек до 4,6 рубля, юрлицу - от 1,1 до 9,1 рубля. Доходы организаций-посредников от перепродажи сведений оцениваются в 2,5 млрд рублей в год. "Изменение подхода к формированию платы за предоставление сведений из ЕГРН путем выравнивания тарифов вне зависимости от способа направления запроса могло бы позитивно сказаться на ликвидации спекулятивного рынка в указанной сфере", - отмечает Счетная палата. При этом Росреестром разработан законопроект, предусматривающий иной подход к решению проблемы - запрет "сайтов-двойников".

Требуется усовершенствовать и ФГИС ЕГРН. К созданию системы Росреестр приступил еще в 2014 году, но вместо планового запуска к январю 2017 года система была фактически запущена лишь в октябре 2020 года. "Создано семь подсистем ФГИС ЕГРН силами шести разных разработчиков без единой комплексной архитектуры и с перерывами в процессе создания", - подчеркнул Батуркин. Больше половины подсистем ФГИС ЕГРН требуют существенной модернизации.

Недоработки при создании системы привели к сбоям и авариям в ее работе, указывает СП. С 2018 по первое полугодие 2020 года было зарегистрировано более 226 тысяч инцидентов, после которых проводились работы по устранению сбоев и критических ситуаций. Крупнейшая авария произошла в августе-сентябре 2018 года, когда две недели было невозможно провести регистрацию недвижимости и получить выписку из ЕГРН. Избежать этого позволил бы работающий резервный Центр обработки данных (ЦОД), но он был введен в эксплуатацию спустя девять месяцев после аварии. "Собственно после указанной аварии правительством и было принято решение об аренде у телекоммуникационной компании дополнительного активного ЦОДа. На практике, когда запускаются такие сложные большие системы, сразу вводится и основной ЦОД, и резервный, который позволяет в случае отказа устойчивости первого переводить на себя все остальные информационные потоки", - пояснил аудитор.

Сведения ЕГРН в ряде случаев не являются достоверными, сообщает СП. Работы по выверке и сопоставлению этих данных не завершены. Значительное количество записей реестра отнесены к категории "актуальные незасвидетельствованные", что является основанием для приостановки учетно-регистрационных действий. Существуют проблемы в учете федерального имущества. При сопоставлении данных ЕГРН и реестра федерального имущества Росреестр не обеспечивал регулярное предоставление и заверение передаваемых данных. Не полностью внесены в ЕГРН сведения о границах регионов, муниципальных образований и населенных пунктов.

"Указанные вопросы, в том