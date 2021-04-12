МИД РФ раскритиковал слова Зеленского о покорении космоса

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Она отметила, что украинским конструкторам «ничего не мешает» «покорять космические просторы». Другое дело, что пока у Украины нет упехов в этом вопросе, разве что только «в мечтах».

«Россия никогда не делила славу космических побед».

Захарова

Она напомнила, что в освоении космоса принимали участие все республики СССР, на покорение невероятной цели работали не только учёные, но и люди других профессий.

«Жаль, что ярчайшими достижениями современного киевского режима стали неуёмная злоба, русофобия и реинкарнация националистической идеологии с нацисткой символикой».

Захарова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в День космонавтики Зеленский заявил: