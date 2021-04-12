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В МИД РФ ответили на слова Зеленского о роли Украины в покорении космоса

ИА Regnum
1 час назад
Высказывание украинского президента Владимира Зеленского о том, что первый полёта человека в космос «без Украины был бы невозможен», прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 апреля в Facebook.
МИД РФ раскритиковал слова Зеленского о покорении космоса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Она отметила, что украинским конструкторам «ничего не мешает» «покорять космические просторы». Другое дело, что пока у Украины нет упехов в этом вопросе, разве что только «в мечтах».
«Россия никогда не делила славу космических побед».
Захарова
Она напомнила, что в освоении космоса принимали участие все республики СССР, на покорение невероятной цели работали не только учёные, но и люди других профессий.
«Жаль, что ярчайшими достижениями современного киевского режима стали неуёмная злоба, русофобия и реинкарнация националистической идеологии с нацисткой символикой».
Захарова
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в День космонавтики Зеленский заявил:
«Без лишней скромности скажу, что без Украины он (первый полёт человека в космос — прим. ИА REGNUM) был бы невозможен».
Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД,ИА REGNUM,Украина,
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