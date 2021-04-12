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Сурайкин обвинил Зюганова в потворстве коррупционерам

Lenta.ru
23 минуты назад
Усилия по разоблачению коррупции среди отдельных чиновников в регионах и депутатов от партии власти торпедируются зюгановской верхушкой из старой компартии — Зюганов и его окружение то и дело ставят на важные должности людей, подозреваемых в склонности к коррупции. Об этом заявил председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. Его высказывание приводит портал Pravda.ru.
Зюганова обвинили в потворстве коррупционерам
Фото: ТАССТАСС
«Накануне стало известно о громких и позорных коррупционных скандалах в окружении губернатора Орловской области Клычкова (а его назначение в Кремле лоббировал лично папа Зю) и неприглядные дела экс-губернатора Иркутской области Левченко, а также его сына, уличенного в преступлениях. Ущерб в сотни миллионов рублей — это не только подлый удар по населению, по национальной экономике. Это еще и торпедирование усилий нашей партии и других левых сил по борьбе с коррупцией в госорганах, поскольку Зюганов пытается строить из себя оппозиционера, хотя на деле он входит в когорту властвующих миллиардеров», — подчеркнул Максим Сурайкин.
В Орловской области, возглавляемой коммунистом-губернатором Андреем Клычковым, начальник Управления обеспечения деятельности подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Альбина Королева была арестована за то, что с января по март 2021 года дети региона не получали льготные лекарства и питание. Хотя деньги на это федеральный бюджет выделил областному департаменту здравоохранения своевременно и в полном объеме. Чиновники орловского облздрава поздно объявили аукционы на закупку лекарств и организацию питания детей.
«Иногда позднее проведение тендеров на закупки за государственный счет, либо несвоевременное информирование о них используются коррумпированными госслужащими для исключения добросовестной конкуренции и передачи за "откаты" господрядов "своим" людям в обход конкурсных процедур. Правоохранители уже приступили к расследованию, а прокуратура внесла представление в адрес "красного" губернатора и члена президиума ЦК КПРФ Клычкова», — пишет издание.
В Иркутской области, также руководимой до декабря 2019 года губернатором-коммунистом Сергеем Левченко, задержали сотрудницу службы опеки и еще 13 опекунов по делу о мошенничестве. По версии следствия, они обналичили пособия как минимум 35 несовершеннолетних на общую сумму примерно 25 миллионов рублей. Эти выплаты дети должны были получить по достижении 18 лет. Сами мошеннические действия совершались в период, когда регионом руководил Левченко, сын которого — депутат иркутского заксобрания Андрей Левченко также был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По оценке правоохранителей, сын главы области от КПРФ нанес ущерб областному бюджету на 185 миллионов рублей.
«Коммунисты много и красиво говорят о социальной справедливости, заботе о ветеранах, инвалидах, детях войны и малообеспеченных детях. И люди им верят. Но когда "красные" приходят в исполнительную власть и берут регион под свою ответственность, то потакают коррупции и мошенничеству. Причем даже в таком святом для каждого порядочного человека вопросе, как защита детей! Если это не лицемерие и не беспринципность, то не знаю, как тогда это назвать. И самое страшное, что коммунистам даже детей не жаль!», — заявила председатель правления благотворительного фонда помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Ты не один» Елена Ульрих-Гращенкова.
Череда громких коррупционных скандалов в КПРФ уже привела к тому, что ВЦИОМ скорректировал свой прогноз относительно перспектив компартии на предстоящих выборах в Госдуму в сентябре этого года. Из-за потери доверия избирателей «зюгановцы» рискуют набрать не более 12,5 процента голосов вместо почти 15 процентов, которые социологи предсказывали им раньше.
Политика,Андрей Левченко,Максим Сурайкин,Сергей Левченко,КПРФ,ВЦИОМ,Генпрокуратура РФ,Госдума,Орловская Область,Иркутская Область,
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