Зюганова обвинили в потворстве коррупционерам

В Орловской области, возглавляемой коммунистом-губернатором Андреем Клычковым, начальник Управления обеспечения деятельности подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Альбина Королева была арестована за то, что с января по март 2021 года дети региона не получали льготные лекарства и питание. Хотя деньги на это федеральный бюджет выделил областному департаменту здравоохранения своевременно и в полном объеме. Чиновники орловского облздрава поздно объявили аукционы на закупку лекарств и организацию питания детей.