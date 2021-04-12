Зюганова обвинили в потворстве коррупционерам

«Накануне стало известно о громких и позорных коррупционных скандалах в окружении губернатора Орловской области Клычкова (а его назначение в Кремле лоббировал лично папа Зю) и неприглядные дела экс-губернатора Иркутской области Левченко, а также его сына, уличенного в преступлениях. Ущерб в сотни миллионов рублей — это не только подлый удар по населению, по национальной экономике. Это еще и торпедирование усилий нашей партии и других левых сил по борьбе с коррупцией в госорганах, поскольку Зюганов пытается строить из себя оппозиционера, хотя на деле он входит в когорту властвующих миллиардеров», — подчеркнул Максим Сурайкин.
«Иногда позднее проведение тендеров на закупки за государственный счет, либо несвоевременное информирование о них используются коррумпированными госслужащими для исключения добросовестной конкуренции и передачи за "откаты" господрядов "своим" людям в обход конкурсных процедур. Правоохранители уже приступили к расследованию, а прокуратура внесла представление в адрес "красного" губернатора и члена президиума ЦК КПРФ Клычкова», — пишет издание.
«Коммунисты много и красиво говорят о социальной справедливости, заботе о ветеранах, инвалидах, детях войны и малообеспеченных детях. И люди им верят. Но когда "красные" приходят в исполнительную власть и берут регион под свою ответственность, то потакают коррупции и мошенничеству. Причем даже в таком святом для каждого порядочного человека вопросе, как защита детей! Если это не лицемерие и не беспринципность, то не знаю, как тогда это назвать. И самое страшное, что коммунистам даже детей не жаль!», — заявила председатель правления благотворительного фонда помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Ты не один» Елена Ульрих-Гращенкова.