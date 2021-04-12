Песков назвал основные вопросы Путина к Зеленскому

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов. Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно. Он также заявил
, что при возобновлении в Донбассе войны и угрозе повторения событий в Сребренице Россия примет меры для защиты россиян.